Ujela od nehody, měla zalehnout na firmu exmanžela poslankyně Balaštíkové. Jaký bude osud hygieničky Sedláčkové
Vysvětlení ředitelky Krajské hygienické stanice (KHS) Evy Sedláčkové hlavní hygieničku Barboru Mackovou neuspokojila, přinese je až audit, řekla ČTK Macková po dnešním jednání s ní. Hlavní hygienik řídí všechny KHS jen metodicky, personálně spadají pod státního tajemníka a služební zákon. Pokud by prošla připravená reforma hygieny, mohla by ji postavit mimo službu, dodala. Ministerstvu zdravotnictví se ale po obměně hejtmanů v čele krajů, kde většinu získalo ANO, nepodařilo s nimi novelu projednat a nepředložilo ji vládě.
Server Seznam Zprávy (SZ) uvedl, že poslankyně ANO Margita Balaštíková na nahrávce tvrdí, že nechala poslat kontroly ze zlínské hygieny na firmu svého bývalého manžela. "Ministerstvo zahajuje kontrolu zlínské KHS se zaměřením na procesní i odborné postupy. Následně podle výstupu z tohoto auditu realizuji opatření a nařídím metodická školení tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti o důvodech a postupech pro zahájení kontrol či o jejich průběhu," uvedla Macková.
Metodické vedení umožňuje hlavní hygieničce popsat, kde se stala chyba, zkontrolovat a nastavit procesní postupy tak, aby se nemohla opakovat. "Bohužel není v mé pravomoci okamžité personální řešení, to je kompetencí státního tajemníka," dodala. Podle zákona může státní tajemník odvolat úředníka jen podle zákonem daných důvodů a po několika písemných výtkách. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ji už na jaře vyzval k rezignaci poté, co SZ uvedly, že ujela od dopravní nehody. Výzvu tehdy odmítla.
"Zahajuji sérii opatření s cílem do budoucna minimalizovat možnosti jakéhokoli zneužívání hygienické služby, například k osobní mstě, jak to měla dle Seznam Zpráv udělat poslankyně Balaštíková," uvedla Macková. Jasno podle ní neudělalo ani dnešní jednání.
"Zajímalo mě především vysvětlení obvinění, která vznesly Seznam Zprávy. Nebudu zde interpretovat vyjádření paní ředitelky, ale budu komentovat svůj dojem z jednání. Sdělení paní ředitelky mě neuspokojila a nabyla jsem dojmu, že mnohá vysvětlení může do věci přinést až audit KHS Zlín," sdělila Macková.
Většina ministrů zdravotnictví, kteří se v čele úřadu prostřídali v době epidemie covidu-19, kritizovala praxi, kdy ministr ani hlavní hygienik nemohou krajské hygieny přímo řídit. Reformu připravoval už ministr Adam Vojtěch (ANO), nestihl ji ale předložit. Připravenou ji má i současný ministr Vlastimil Válek (TOP 09).
"Reforma hygien byla připravena, nicméně bylo nutné jednak vypořádat poměrně rozsáhlé připomínky účastníků mezirezortního připomínkového řízení, ale také hejtmanů, kteří se v řadě případů změnili po krajských volbách a bylo třeba vyjasnit novelu i s nimi," uvedl na dotaz ČTK vedoucí tiskového oddělení MZd Jan Řežábek. Sněmovní obstrukce podle něj znemožnily schválení novely.
"Pokud by reforma již byla dokončena, znamenalo by to i možnost ředitele Státní hygienické služby personálně zasáhnout a například ihned postavit ředitelku zlínské KHS mimo službu do prošetření. Což vnímám osobně jako naprosté a nutné minimum, aby se vyloučilo jakékoli podezření na možné další ovlivňování práce podřízených paní ředitelkou," doplnila Macková.