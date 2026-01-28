Fico tvrdí, že nebyl vystrašený ze setkání s Trumpem. Ale hodně lidí říká opak
Slovenský premiér Robert Fico dnes odmítl jako lži materiál webu Politico, podle kterého ministerský předseda vyjádřil při setkání s evropskými lídry na summitu v Bruselu minulý týden šok z rozpoložení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Fica přijal před necelými dvěma týdny ve svém sídle na Floridě. Tvrzení webu už dříve Bílý dům zprávu označil za dezinformaci a schůzku Trumpa s Ficem ze 17. ledna popsal jako pozitivní a produktivní. Fica podpořil například šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár, který byl součástí jeho delegace při návštěvě v USA.
"Důrazně odmítám lži nenávistného, probruselského liberálního portálu Politico. Na summitu jsem ani neformálně se žádným premiérem nebo prezidentem nemluvil o mé návštěvě v USA," uvedl Fico v prohlášení, které ČTK poskytl jeho úřad.
Podle Fica je cílem webu jenom rozbíjet konstruktivní vztahy, které Slovensko má "na všechny čtyři světové strany". Uvedl, že to se vztahuje i na zájem Slovenska diverzifikovat svůj mírový jaderný program a spolupracovat i se Spojenými státy.
Fico přitom v úterý odmítl před novináři blíže komentovat dřívější vyjádření šéfa nejmenší slovenské vládní strany SNS Andreje Danka, že ministerský předseda je z rozhovoru s Trumpem vystrašen a sejde se kvůli tomu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Slovenský premiér pak v reakci pouze uvedl, že o své cestě do USA s Dankem nehovořil. Nevyjádřil se ani ke schůzce s Macronem, která je podle médií plánovaná na čtvrtek v Paříži.
Ministerského předsedu po článku webu Politico podpořil kromě jiných jeho kolega ve straně Směr-sociální demokracie a šéf slovenské diplomacie Blanár. "Jsou to vymyšlené věci. Politico už nejednou vydalo prohlášení, které bylo proti naší suverénní zahraniční politice. Jsou absolutně zaujati proti vládě Roberta Fica," tvrdil novinářům Blanár. Dodal, že schůzka Fica s Trumpem byla velmi otevřená, přátelská a konstruktivní.
Den před schůzkou Fica s Trumpem obě země podepsaly mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky. Dohoda kromě jiného předpokládá, že Bratislava bude podporovat americký návrh jaderného reaktoru při plánované výstavbě další jaderné elektrárny na Slovensku. Nezmiňuje však americkou firmu Westinghouse, kterou Fico už dříve označil za budoucího partnera při výstavbě nového jaderného zdroje do vlastnictví státu.
Podle serveru Politico Fico svůj dojem ze schůzky s Trumpem popsal v rozhovoru s kolegy z dalších unijních zemí na okraj mimořádné Evropské rady 22. ledna. Summit byl svolán v reakci na Trumpova vyjádření a hrozby ohledně převzetí kontroly nad Grónskem, které je autonomním územím Dánska. Portál s odvoláním na dva diplomaty uvedl, že Fica "psychický stav" amerického prezidenta znepokojil, Podle nich slovenský premiér uvedl, že na něj šéf Bílého domu při osobním setkání působil "nebezpečně".
Fico po schůzce s Trumpem v nahrávce na sociální síti řekl, že s americkým prezidentem jednal o válce na Ukrajině, o Evropské unii či o slovensko-americké spolupráci v jaderné energetice.
čtk, tb