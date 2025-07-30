Fico obvinil Británii, že se mu snažila uškodit ve volbách. Její influencerský program totiž vybízel mladé lidi, ať jdou volit
Slovenský premiér Robert Fico obvinil britské ministerstvo zahraničí z toho, že platilo přes mediální agenturu influencery, aby ovlivňovali předloňské parlamentní volby v neprospěch jeho strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD). Bratislava si proto předvolává britského velvyslance. Informovala o tom dnes slovenská média, podle nichž se předseda vlády odvolal na článek britské investigativní platformy Declassified UK. Autor článku Martin Williams ovšem odmítl tvrzení o ovlivňování slovenských voleb Londýnem ve prospěch konkrétních stran. Také britské ministerstvo zahraničí odmítlo, že by Londýn povzbuzoval k volbě pro nebo proti některé ze stran.
"Je zde cílené úmyslné jednání cizí velmoci, která je naším spojencem v NATO, ve spolupráci s částí slovenských novinářů a ve spolupráci s částí slovenských politických influencerů, ovlivňovat volby v roce 2023," prohlásil podle serveru Teraz.sk na dnešní tiskové konferenci Fico, který dále uvedl, že britské ministerstvo zahraničí podepsalo smlouvu s mediální agenturou, která pak měla vyhledávat influencery a politické aktivisty v zemích střední a východní Evropy. Úlohou aktivistů bylo podle Ficova tvrzení poškodit Směr-SD a pomoci straně Progresivní Slovensko.
Slovenské ministerstvo zahraničí si proto předvolalo britského velvyslance. "Budeme žádat vysvětlení všech detailů případu," uvedl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár s tím, že pokud dostatečné vysvětlení nedostane, Bratislava přistoupí k dalším krokům. Slovenský resort zahraničí mezitím uvedl, že si britského ambasadora předvolal na středu v 10:00. Státní tajemník (což je obdoba českého náměstka) na ministerstvu zahraničí Marek Eštok podle Teraz.sk avizoval, že se Slovensko v této souvislosti obrátí také na Evropskou unii.
"Jakékoliv tvrzení, že se Spojené království snažilo ovlivnit výsledek voleb, respektive povzbuzovat k volbě pro anebo proti konkrétní politické straně, je zcela nepravdivé," stojí v prohlášení britského ministerstva zahraničí, které zveřejnila jeho ambasáda v Bratislavě na facebooku. "Tato aktivita byla zaměřená na povzbuzení mladých lidí k účasti na demokratickém dění v jejich zemích účastí ve volbách, a to bez ohledu na jejich politickou příslušnost nebo podporu," dodala diplomacie.
Britský web Declassified UK tento měsíc napsal, že agentura Zinc Network najímá influencery napříč Evropou, přičemž jejich videa financuje a schvaluje britské ministerstvo zahraničí. Celé schéma je podle něj utajené. Součástí byla podle webu kampaň na mobilizaci mladých voličů ve slovenských volbách v roce 2023. "Tyto volby nakonec vyhrála levicově nacionalistická strana Směr Roberta Fica, která je vnímána jako 'proruská' a která je 'závislá na starších voličích', ve srovnání s mladší, proevropskou stranou Progresivní Slovensko," stojí v textu ohledně Slovenska.
Jeho autor Martin Williams zároveň tvrzení o ovlivňování slovenských voleb Londýnem ve prospěch konkrétních politických stran popřel. "Mé vyšetřování ukázalo, že influenceři na sociálních sítích dostali zaplaceno za zveřejňování videí s cílem mobilizovat mladé voliče před volbami v roce 2023. Nešlo o vysloveně stranickou kampaň ani o podporu konkrétní politické strany," řekl Williams serveru Denník N. Kampaně se podle něj neúčastnili žádní novináři. "Navenek působila jako snaha podpořit volební účast a demokracii," řekl Williams serveru SME.sk. Domněnku, že kampaň mohla ovlivnit volby, vysvětluje jen tím, že Směr má tradičně starší voliče a Progresivní Slovensko má silnější podporu mezi mladými.
