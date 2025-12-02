Fico nechce "mařit mír na Ukrajině" zabavením zmražených ruských peněz. Ale je prý možné je použít na obnovu Ukrajiny, "pokud na tom bude shoda"
Slovenská vláda podle svého šéfa Roberta Fica nehodlá mařit mírové plány pro Ukrajinu tím, že by se zúčastnila urychlené konfiskace ruských aktiv v Evropské unii. Bratislava je však ochotna souhlasit s použitím ruských peněz na rekonstrukci Ukrajiny, pokud na tom bude dohoda, připustil dnes slovenský premiér po jednání s eurokomisařem pro rozpočet Piotrem Serafinem.
Evropská komise doufá, že šéfové států a vlád členských zemí dají na prosincovém summitu bloku zelenou plánu na takzvanou reparační půjčku pro Ukrajinu zajištěnou ruskými aktivy zmrazenými v unii v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině. Za konfiskaci navržený postup označil Kreml.
Plán na posledním summitu odmítla Belgie, kde se většina takových aktiv nalézá v tam sídlícím systému Euroclear. Země žádá, aby se ostatní státy EU zaručily sdílet náklady pro případ právních rizik.
Bratislava má podle Fica také "trošku obavy" z toho, že by čerpání z unijních fondů mělo být podmíněno respektováním právního státu a lidských práv, protože ohledně hodnocení stavu v těchto oblastech mohou být odlišné názory.
Mohlo by vás zaujmout:
Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Jen počkejte, jak vám střední Evropa zavaří
Premiér dal před novináři najevo také slovenské výhrady k návrhu příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Evropská komise zveřejnila první návrh nového sedmiletého rozpočtu od roku 2028 v objemu 1,8 bilionu eur (43,8 bilionu Kč) letos v červenci. Z rozpočtu by 20 miliard mělo připadnout Slovensku, tedy o pět miliard více než v dosavadním finančním rámci, který skončí v roce 2027.
Navýšení celkové sumy Fico uvítal, Slovensku se však podle něj nelíbí, že EK navrhuje snížit výdaje na kohezní politiku, která má přispívat ke odstraňování rozdílů mezi členskými státy. Problém má i se společnou zemědělskou politikou, protože návrh podle premiéra trestá státy, ve kterých fungují velké zemědělské podniky, a ne malé farmy. "Nemůžeme být trestaní za strukturu slovenského zemědělství," řekl premiér.
"Předpokládám, že nebudeme (s výhradami) osamoceni. Budeme společně tlačit na EK, aby hlavním poraženým v rozpočtu nebyla koheze," dodal.
Evropská komise minulý měsíc zahájila řízení o nesplnění povinností se Slovenskem kvůli nedávné novele ústavy, která podle komise zpochybňuje zásady přednosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva Evropské unie. Slovenský premiér v reakci řekl, že Slovensko ústavu měnit nebude a že k tomu ani není důvod.
čtk, tb