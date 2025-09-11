FBI stále pátrá po střelci, který zabil aktivistu Kirka, zatím objevila pušku
Američtí vyšetřovatelé dál pátrají po muži, který ve středu v Utahu zastřelil konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. Na tiskové konferenci Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) vyšetřovatelé oznámili nález pušky v lese, kde se po střelbě pachatel ukryl. Zkoumají také stopy, které zřejmě patří útočníkovi. Šéf Bílého domu Donald Trump mezitím podle agentury AP oznámil, že Kirkovi posmrtně udělí Prezidentskou medaili svobody. Jedenatřicetiletý konzervativní politický aktivista a Trumpův stoupenec Charlie Kirk byl zastřelen jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.
Úřady na tiskové konferenci potvrdily předběžné závěry, že střelec, pravděpodobně studentského věku, útočil ze střechy. Kriminalisté nyní mají k dispozici video, které zřejmě zachycuje pachatele, uvedl komisař pro veřejnou bezpečnost Beau Mason. Záběry ale v tuto chvíli zveřejněny nebudou.
"Zapojujeme technologie a metody identifikace," poznamenal Mason. "Pokud nebudeme úspěšní, obrátíme se na média a na veřejnost s žádostí o pomoc s identifikací. V tuto chvíli ale věříme svým schopnostem," dodal.
Agent FBI Robert Bohls uvedl, že podle dosavadních závěrů je střelec muž a že byla zajištěna zbraň, stopa po obuvi, otisk dlaně a předloktí. FBI podle Bohlse také vyšetřuje veškerá oznámení veřejnosti související s případem, dosud jich obdržela zhruba 130. Deník The Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje napsal, že útočník použil munici, na které měl vyrytá transgenderová a antifašistická hesla.