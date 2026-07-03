Evropská komise dále posuzuje dotace Agrofertu kvůli střetu zájmů, uvedl zemědělský fond
Evropská komise nadále posuzuje, zda je přidělování evropských dotací koncernu Agrofert v souladu s evropským nařízení ke střetu zájmů a žádné závazné rozhodnutí komise dosud podle Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nevydala. Vyplývá to z reakce fondu na dopis Evropské komise doručený 29. června Januszi Koniecznému, členovi Pirátů.
SZIF v reakci zveřejnil i odpověď Evropské komise. Konieczný se mimo jiné ptal, zda komise fondu nařídila, aby zahájil vyplácení zemědělských dotací společnosti Agrofert. Piráti v pátek uvedli, že SZIF lhal, když tvrdil, že Evropská komise potvrdila správnost jeho postupu při obnovování dotací pro skupinu Agrofert.
"SZIF nikdy nekonstatoval, že by dostal jakýkoliv pokyn ze strany Evropské komise k proplacení dotací... EK žádné takové pokyny ani nevydává, vyplácení dotací je čistě na zodpovědnosti akreditované platební agentury. Evropská komise vydává nařízení, směrnice, doporučení, stanoviska a v případě pozastavení plateb pak může vydat rozhodnutí. Žádné závazné rozhodnutí EK v této věci momentálně nevydala," uvedl fond.
V odpovědi, kterou fond zveřejnil, komise rovněž uvádí, že žádné přidělování dotací nenařídila, ale poznamenala, že v případě zemědělských dotací mají členské státy povinnost nahlásit všechny platby.
Za květen SZIF vyplatil Agrofertu dotace ve výši 204 milionů korun, uvedl už dříve. Peníze poskytl ze svého rozpočtu a následně do Bruselu zaslal zprávu o vyplacených podporách, což je podle fondu standardní a dohodnutý postup. "Komise však rovněž připomněla, že podle platných vnitrostátních předpisů může členský stát pozastavit nebo odložit své vlastní výběrové a platební postupy, je-li to nezbytné k ochraně finančních zájmů EU," stojí v odpovědi EK na Konieczného dotazy.
Představitelé opozice kritizují opětovné proplácení dotací Agrofertu. Požadují pozastavení, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Varovali před tím, že podpory mohou dopadnout na český státní rozpočet.
Zemědělský fond na základě nezávislých analýz začal firmám z Agrofertu dotace opětovně přidělovat koncem dubna. O jejich výši EU pravidelně informuje. Fond již dříve uvedl, že Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) spadající pod Evropskou komisi potvrdilo, že fond při administraci a vykazování dotací postupuje správně. Mluvčí Evropské komise Louise Bogey následně uvedla, že EU ale zatím žádné peníze neproplácí, dokud celou záležitost s možným střetem zájmů premiéra neprověří.
EU posuzuje, zda současný premiér Andrej Babiš (ANO) vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů, zaslala kvůli tomu i dopis českým úřadům. Opozice tento krok Babiše považuje za nedostatečný.
V odpovědi Koniecznému komise potvrdila, že střet zájmů nadále posuzuje. "Komise v současné době posuzuje relevantní skutečnosti týkající se uspořádání svěřeneckého fondu a možného použití článku 61 finančního nařízení, stejně jako opatření, která je třeba přijmout," uvedla komise. "V případě jakéhokoli verdiktu budou následovat další standardní kroky (akreditované procesy) platební agentury," doplnil SZIF.
Státní zemědělský intervenční fond dnes zopakoval, že s DG Agri ohledně problematiky střetu zájmů aktivně komunikuje a poskytl i právní stanoviska, která si nechal ke střetu zájmů vypracovat.