O stavební novele už sněmovna nehlasovala
Sněmovna podle očekávání nedokončila třetí čtení rozsáhlé koaliční novely stavebního zákona, která má hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že zákon zkrátí povolovací řízení z roků na měsíce. Ve 14:00 uplynula vyměřená doba, kdy může Sněmovna projednávat zákony ve třetím čtení. Ke stavební novele se tak poslanci vrátí v příštím týdnu. Většinu času jim v pátek vyplnilo třetí čtení protiobstrukční novely jednacího řádu Sněmovny.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO), která je současně jedním z předkladatelů, v úvodu řekla, že novela má přinést víc nových bytů, škol, školek, moderních nemocnic, dopravní a technické infrastruktury, a to bez zbytečného papírování a běhání o úřadech. "Tato novela není útokem na veřejné zájmy," ujistila. Pro stavebníka má platit, že povolovací proces bude představovat jedno řízení na jednom úřadu završené jedním razítkem.
Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy (ODS) se nevedla poctivá debata o podobě památkové péče. Na ujišťování ministryně, že zákon nezruší ochranu památek, uvedl, že to nikdo netvrdí. Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová míní, že v důsledku novely bude snazší postavit vilu s bazénem v chráněném území. Varovala také, že zákon umožní legalizovat černé stavby.
Opozice varuje před hrozícím kolapsem stavebního řízení. Má obavy z toho, že úředníci dosavadních stavebních úřadů pod obcemi nebudou chtít přejít pod státní správu. Opozici vadí také způsob předložení a projednávání novely. Koalice ji předložila jako poslanecký návrh již loni po volbách. Poté k ní koaliční poslanci předložili komplexní pozměňovací návrh a teprve k němu můžou poslanci předkládat své návrhy úprav.
Zpravodajka k zákonu Zuzana Ožanová (ANO) odmítá častou námitku, že jde o zákon pro developery. "Řeší také situaci lidí po povodních. Když vám povodeň smete dům, tak ho příště můžete postavit o kousek dál na svém pozemku, kde už příště povodeň nebude dosahovat, a budete mít zjednodušené řízení," řekla. Poukazuje i na to, že pokud někdo vydá souhlas, už nebude moci odvolat, když si ho rozmyslí.
Za velmi významnou změnu považuje i konec úředního "ping-pongu". Po odvolání musí orgán druhého stupně rozhodnout a nemůže vrátit věc zpátky k novému projednání. Za další významné téma považuje i budování fotovoltaik. "V některých památkových zónách, bez jakýchkoli pravidel, se zakazovala fotovoltaika, přestože to bylo na horách v místech s horší dostupností elektrické energie a i v místech, kde nebylo na dotyčné stavby vidět, nějak nenarušovaly vzhled, záleželo na osobní vůli památkáře," popsala. Nyní zákon podle ní řekne, že fotovoltaika může být vždy, ale v památkových zónách se můžou stanovit podmínky. Na památkách samotných budou mít poslední slovo památkáři.
Za zákon pro developery označilo novelu například Hnutí Duha. Podle tiskové zprávy je novela napsaná pro velké developery, likviduje systém ochrany veřejných zájmů, rezignuje na ochranu životního prostředí a potlačuje občanská práva. Hnutí poukazuje třeba na navrhovanou novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny. Tato úprava podle Duhy stanovuje, že v zastavitelném ochranného pásma národních parků nemá být potřeba souhlas orgánu ochrany přírody k povolování staveb, používání chemie, změnám vodního režimu či terénním úpravám.
Sdružení místních samospráv ČR již dříve rozeslalo seznam 70 důvodů, proč by poslanci a senátoři neměli hlasovat pro současnou podobu novely. Návrh podle sdružení například přenáší na obce další odpovědnost, aniž by bylo jasné, kdo ji personálně, odborně a finančně zajistí. "Zároveň mění samotnou logiku stavebního práva: místo vyvažování veřejných a soukromých zájmů posouvá důraz k co nejrychlejšímu povolování staveb. To může v praxi oslabit postavení obcí, sousedů i dalších dotčených lidí, kteří ponesou důsledky konkrétních staveb ve svém okolí," uvedlo sdružení.