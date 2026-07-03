Poslanci by měli zahájit závěrečné schvalování rozsáhlé stavební novely
Poslanci by v pátek měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy se Sněmovna s největší pravděpodobností nedostane. Očekává se delší debata, k novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů.
Sněmovna by se navíc mohla vrátit k finálnímu kolu projednávání protiobstrukční novely svého jednacího řádu, které nedokončila ve středu. K tomu by ale byla nutná změna programu schůze.
Stavební novela přichází hlavně se zřízením státních stavebních úřadů, které budou fungovat pod centrálně řízeným Úřadem rozvoje území. Do nich má přejít část úředníků z nynějších stavebních úřadů při obcích. Opozice se kvůli jejich převodu pod stát ale obává kolapsu stavebního řízení.
Plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb bude ve veřejném zájmu, což může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování. Mezi vyhrazené stavby budou patřit i stavby pro hromadné bydlení.
Protiobstrukční novela jednacího řádu zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dává plénu širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení by se mohlo nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení.