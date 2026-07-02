Havlíček připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu, termín zatím není upřesněn
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu, jejíž součástí bude i setkání s ukrajinskými vládními činiteli nebo jednání o licencích na těžbu plynu na Ukrajině. Řekl to po čtvrtečním jednání s českými firmami, které na Ukrajině podnikají. Termín mise zatím není podle ministra upřesněn. Předmětem schůzky na Úřadu vlády bylo také posílení státní podpory českých firem na Ukrajině prostřednictvím institucí jako Národní rozvojová banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost.
"V okamžiku, kdy válka skončí, se musíme připravit na zvýšený zájem o tuzemské produkty z energetiky, stavebnictví nebo zdravotnictví," řekl Havlíček, který bude mít ve vládě na starost záležitosti spojené s Ukrajinou. Evropské státy jako Francie nebo Německo podle něj své firmy v podnikání na Ukrajině podporují. Český stát podle něho nemá takové prostředky jako Paříž nebo Berlín, a o to víc proto musí využít evropské finance.
Právě to bylo podle prezidentky Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory Michaely Macharik jedním z hlavních bodů jednání. Česko je podle Macharik poslední zemí Evropské unie, která nemá podepsanou smlouvu s Evropskou unií, a nepodílí se tak na takzvaném Nástroji pro Ukrajinu (Ukraine Facility), který je hlavním nástrojem EU na podporu obnovy napadené země, její reformní agendy a pokroku na cestě k členství v EU.
Podle Havlíčka by měla být smlouva podepsána během července. Na jednání mimo jiné zaznělo, že české firmy by na své projekty na Ukrajině mohly dostat prostřednictvím Národní rozvojové banky až čtyři miliardy korun, jak řekl viceprezident Ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. EGAP by pak mohl firmám poskytovat na pojištění vývozu až miliardu korun na místo současných zhruba 600 milionů korun. Firmy také žádají, aby stát pojišťoval i investice na Ukrajině. Havlíček by chtěl posílit i české úřady na Ukrajině, které tam budou podporovat české investice a vzájemný obchod.
Podle Tomáše Kopečného z Hospodářské komory je Ukrajina pro české firmy stále významnějším trhem. Loni dosáhl český export na Ukrajinu 38,8 miliardy korun, od roku 2023 se tak zvětšil téměř o pětinu. Státní finanční nástroje jsou podle Kopečného klíčové kvůli konkurenci, která se na poválečnou obnovu Ukrajiny chystá. České firmy však mají stále výhodu v tom, že byly mezi prvními v mnoha oblastech, kde se ostatní kvůli obavám z války neodvažují, dodal. Zvláště silné zastoupení mají podle něj české firmy v Charkovské a Dnipropetrovské oblasti na východě Ukrajiny.