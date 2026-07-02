Vyšší důchodový věk i daň pro bohaté. Strany německé vlády se dohodly na reformním balíku
Strany německé vlády se dohodly na velkém reformním balíku. Obsahuje změny v sociálním a zdravotním systému, důchodovou reformu či změny v dani z příjmu. Cílem reforem je oživit německé hospodářství, které se v posledních letech potýká s problémy, a zvýšit tak i podporu současné vlády. Podle průzkumů by nyní volby vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou.
Křesťanskodemokratická unie (CDU), její bavorská sesterská Křesťansko-sociální unie (CSU) a sociální demokracie (SPD), které tvoří německou vládu, o reformním balíku jednaly několik měsíců. O posledních sporných bodech předsedové stran - kancléř Merz, bavorský premiér Markus Söder a spolupředsedové SPD Bärbel Basová a Lars Klingbeil - vyjednávali ve středu večer. Nyní výsledky rozhovorů představili veřejnosti.
"Naše země dokáže víc, naše země chce víc," řekl Merz na tiskové konferenci. Němci podle něj nyní žijí v době "velkých nejistot a velkých otázek", ve společnosti je ale podle něj zájem o reformy, které by zemi připravily na budoucí výzvy. "Zapojte se, podpořte nás teď u potřebných reforem," vyzval kancléř obyvatele Německa.
Podle Merze se koaliční strany definitivně dohodly, že přijmou všech 33 doporučení, které nedávno představila vládní důchodová komise. Už dříve řekl, že si vláda nemůže dovolit jednotlivá opatření z balíku vyjímat či odmítat, protože se vzájemně doplňují a vyvažují. Komise navrhla mimo jiné postupné zvyšování věku odchodu do důchodu na 68 let v roce 2051.
Lidé narození po roce 1964 mají nyní podle zákona nárok na odchod do důchodu v 67 letech. Do systému by měl také přibýt kapitálový pilíř, část příspěvků do důchodového systému by tak putovala na akciové trhy. Do povinného důchodového pilíře by měli přispívat poprvé i politici a živnostníci. Omezena by měla být možnost předčasného odchodu do důchodu bez srážek. Minimální věk odchodu do důchodu by měl být 64 let.
Už dříve se strany německé vlády dohodly na reformě zdravotnického systému, příslušné zákony už projednávají poslanci Spolkového sněmu. Navíc představily plán na zrušení možnosti získat neschopenku po telefonu. Tuto možnost zavedla německá vláda v roce 2023 za pandemie covidu-19. "Počet dní na neschopence je v Německu příliš vysoký," uvedl Merz.
Podstatnou částí balíku je reforma daně z příjmu, která by měla pomoci především lidem s nízkými a středními příjmy. Platit by měla začít od ledna příštího roku a podle Merze by průměrné domácnosti mělo zůstat v peněžence ročně až 600 eur navíc. Celkově by měla reforma přijít státní kasu ročně na deset miliard eur. Výpadek by měla financovat změna sazeb takzvané daně pro bohaté. Od ročního příjmu 250 000 eur a více by měla být nově 45 procent, od 280 000 eur a více 47 procent. Na zvažovaném zvýšení dědické a majetkové daně se strany nedohodly.
Cílem další části reformního balíku je odstranit přebytečnou byrokracii. Merz dnes řekl, že vláda se chce soustředit na přebujelé povinnosti související s ochranou osobních dat, která často klade překážky dobrému fungování státu.
"Zdá se, že Německo konečně pochopilo, že hospodářský úspěch se nevrátí sám od sebe a bez námahy. Jedná se o obrovskou změnu, která ukazuje, že německá vláda je pro jednou rozhodně o krok napřed před národním fotbalovým týmem," uvedl makroekonomický analytik banky ING Carsten Brzeski v narážce na nedávné vyřazení německé reprezentace z mužského turnaje v kopané.
Stále však podle něj chybí jasná dlouhodobá strategie pro cenově dostupnou energii jak pro domácnosti, tak pro podniky, stejně jako určité daňové úlevy pro podniky. Reformní balíček je nicméně konečně jasným signálem, že se Německo konečně dává do pohybu, míní Brzeski. "Odklon od stížností a analýz směrem k konkrétním činům. Jedná se o balíček, který by mohl vytvořit předpoklady a rámec pro budoucí růst," dodal analytik.
Jednotlivé zákony spojené s reformním balíkem by chtěla vláda Spolkovému sněmu předložit na podzim. Cílem je podle Merze schválit je ještě do konce tohoto roku.