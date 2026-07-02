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včera 15:10

Babiš: Prezident by účastí na summitu NATO poškodil Česko v zahraničí

Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl v rozhovoru pro Deník.cz premiér Andrej Babiš (ANO).

Ačkoliv jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech a penězích, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle něj dělá kampaň za své znovuzvolení.

Vláda původně po několikaměsíčním sporu prezidenta do delegace na summit nezařadila, Pavel proto podal kompetenční žalobu. Ústavní soud v předběžném opatření vládě uložil, aby hlavě státu zajistila účast. Českou delegaci tak místo prezidenta povede premiér. Pavel ve středu uvedl, že podle všech protokolárních pravidel by měl být v roli vedoucího delegace prezident.

"My se snažíme přesvědčit prezidenta, že tento summit bude jiný než ty předcházející. Je důležité, aby nová vláda tam byla přítomná a obhajovala plnění závazků vůči NATO a Fialovu vládu, která závazky nikdy nesplnila, a zároveň obhajovala pozici Česka. Doufali jsme, že to prezident pochopí," řekl Babiš.

Spojenci se v roce 2014 zavázali, že do roku 2025 budou plnit závazek ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) na obranné výdaje. Loni a pravděpodobně ani letos se však Česku nedaří tyto závazky naplnit.

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Babiš uvedl, že prezidentovi nabízeli, aby byl nad věcí a nepoškozoval Českou republiku v zahraničí. "Tím, co dělá, ji poškozuje. A když poletí na summit, tak nás poškodí," řekl. Dodal, že veřejně deklaroval, že schválí, aby prezident na příštím summitu v albánské Tiraně byl. Připomněl, že vláda schválila i jeho zastupování Česka na Valném shromáždění Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku letos na podzim.

Babiš také připomněl, že v deklaraci na letošní summit je bod, který jasně říká, že spojenci podpoří Ukrajinu 70 miliardami eur (1,7 bilionu korun) ročně. "Předjednaly si to velké země, které se potkaly v Berlíně," řekl. Šlo o Británii, Francii, Německo, Polsko a Itálii. "Tím, že nesplníme dvě procenta, tak nemůžeme dávat peníze Ukrajině, potřebujeme je pro naši armádu, abychom plnili závazky," dodal pro Deník.cz.

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) po schůzce k podpoře firem působících na Ukrajině novinářům řekl, že vláda svůj názor mnohokrát řekla. "My z toho neděláme žádné bojiště a rozhodně neukazujeme, kdo má lepší zbraně v rukou, nebo ne," uvedl. Hrad a úřad vlády podle něj nyní dojednávají podrobnosti, aby česká účast na summitu byla důstojná. "A abychom tam odehráli, co odehrát potřebujeme, vláda tam jede s jasnou vizí," dodal.

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