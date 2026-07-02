Nejméně deset mrtvých při nočních ruských útocích na Kyjev
Kyjev 2. července (ČTK) - Počet obětí ruských nočních útoků na Kyjev stoupl nejméně na deset, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Podle dřívějších informací utrpělo zranění nejméně 56 lidí včetně dvou dětí. Útok poničil více než třicet objektů po celém hlavním městě a několik čtvrtí muselo být evakuováno.
"Nepřítel znovu cíleně útočil na obytné čtvrti a zabíjel civilisty," napsal na síti Telegram šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že útok byl odpovědí na ukrajinské údery na civilní infrastrukturu.
Server BBC popisuje, že ve městě vypuklo několik požárů, s nimiž nyní bojují hasiči. Útoky poničily mimo jiné stanici záchranné služby, kde vážně zranily jednoho člověka. Hasiči také bojují s požárem hotelu v centru Kyjeva. Podle agentury Reuters útok těžce poškodil nebo zcela zničil několik obytných budov.
Před chystanými rozsáhlými ruskými útoky dříve varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Předčasně kvůli informacím tajných služeb ukončil svou návštěvu v Dublinu. "Vyzývám naše občany, aby byli obzvláště opatrní a chránili sebe i své rodiny," uvedl Zelenskyj a doplnil, že ruský prezident Vladimir Putin připravoval rozsáhlý útok na Ukrajinu již nějakou dobu.
Polsko kvůli ruským úderům v noci preventivně vyslalo do vzduchu stíhačky. Následně informovalo, že mise skončila. "Nezaznamenali jsme žádná narušení polského vzdušného prostoru," uvedla armáda na síti X
čtk, tb