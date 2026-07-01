Opozice ve společném prohlášení odmítla změnu financování veřejnoprávních médií
Opoziční strany na středeční schůzce k budoucnosti veřejnoprávních médií odmítly změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Současný poplatkový model označily ve společném prohlášení za funkční, zaručuje podle nich nezávislost a předvídatelnost financování ČT a ČRo. Vláda chce televizi a rozhlas financovat ze státního rozpočtu. Opozice také vyzvala ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy), aby k tématu svolal schůzku všech parlamentních stran a ředitelů ČT a ČRo.
Starostové a nezávislí (STAN) svolali schůzku k veřejnoprávním médiím podruhé, do Sněmovny na ni dorazili i ředitelé ČT Hynek Chudárek a ČRo René Zavoral, naopak zástupci opozice chyběli. Předseda STAN Vít Rakušan po uzavřeném jednání kritizoval, že téma musí místo kabinetu moderovat opozice.
Poslanec Libor Vondráček (SPD/Svobodní), který se jako jediný zástupce koalice účastnil první schůzky v dubnu, nyní novinářům řekl, že si neuvědomil, že se schůzka koná. Neporozuměl navíc, v čem je odlišná od setkání předchozího. "Kdybych si to uvědomil, že ta schůzka je, asi bych tam šel, ale nějak už těch schůzek je moc na téma ČT a ČRo. Ty věci se pořád dokola opakují, zaznívají stejné argumenty," uvedl.
Zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 dnes ve společném usnesení uvedli, že změnu financování odmítají, nynější model pokládají za funkční. "Podporujeme zachování současné šíře služeb, kterou veřejnoprávní média dnes poskytují," uvedly strany. Vládu vyzvaly ke zveřejnění všech podkladů a analýz, ze kterých vycházela při tvorbě svého návrhu. Podle vlády se rozpočty ČT a ČRo po zrušení poplatků sníží zhruba o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun.
Opozice podle Rakušan odmítá jakoukoliv změnu financování. "Nechceme přistupovat na žádné kompromisy. My tady nelicitujeme o nějakých částkách. My se tady bavíme o tom, aby veřejnoprávní média mohla fungovat svobodně, aby nikdo nezasahoval do redakční práce," uvedl. Opozice avizuje obstrukce a Rakušan boj nepovažuje za prohraný. Pokud se zákon začne projednávat na podzim, nelze stihnout účinnost od příštího roku, věří.
Podle šéfa ODS Martina Kupky by změna financování znamenala zestátnění ČT a ČRo a opozice tomu dnes řekla jasné ne. "Ministr kultury ani vláda nejsou schopni na celou řadu našich argumentů vůbec reagovat," uvedl. Kabinet podle něj dělá nehorázné a špatné kroky, které ohrožují samotné fungování veřejnoprávních médií.
Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové vláda ANO, SPD a Motoristů dosud nevysvětlila, proč je stávající systém placení koncesionářských poplatků nefunkční. "Zazněly výhrady právníků, že je potřeba tento případný návrh zákona notifikovat Evropské komisi," uvedla. Piráti chtějí jednat s prezidentem, aby se kvůli předpisu obrátil také na Benátskou komisi Rady Evropy, která je jejím poradním orgánem pro ústavněprávní otázky.
Zavoral neúčast zástupců koalice včetně ministra kultury považuje za chybu. S opozicí souhlasí při volání po veřejné debatě. "Pojďme se bavit opravdu o racionálních, rozumných argumentech, o podkladech, analýzách, skutečných faktech, protože jediný důvod, který my pořád slyšíme, je, že je to ve vládním prohlášení. Ale upřímně, pro zástupce médií veřejné služby, toto argument není. To je argument možná pro politiky," prohlásil.
Návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet, vláda schválila v polovině června. Návrh přiznává obou médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Kabinet změnu financování odůvodňuje mimo jiné úsporami. Koaliční politici tvrdí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.