Prezident mandát pro summit NATO dostane, řekl Macinka. Babiš nevidí důvod ke schůzce
Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře určitě dostane, řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle něj je součástí usnesení vlády a bude také obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Prezident v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že od vlády mandát nedostal. Kabinet mu podle něj také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace, což považuje Pavel za bezprecedentní chování.
Hrad podle prezidenta chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o sedmi lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Odmítl, že by někdy požadoval 35 míst. "Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro jedna plus čtyři, z toho tři ochránci," uvedl Pavel. Navíc podle něj o doprovodu rozhodla jmenovitě: "Místo aby nám dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme s sebou, nám to takto přímo předepsali. Já to považuji za bezprecedentní chování."
Macinka novinářům řekl, že se nejedná o delegaci prezidenta, ale premiéra. "Ústavní soud nám řekl, že musíme doakreditovat nebo začlenit do této delegace prezidenta a doprovod. A ta delegace byla koncipována tak, že je vedoucí delegace, pak jsou členové delegace, mezi něž tedy byl zařazen i prezident republiky a pak doprovod," řekl. Prezident podle něj původně požadoval tři ochránce. "Ještě nad rámec toho, k čemu nás odsoudil Ústavní soud, tak do delegace byl začleněn ještě jeden pracovník zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky," dodal.
Složení doprovodu prezidenta se ale podle Macinky ve středu na žádost Hradu změnilo. "Dneska se na nás Kancelář prezidenta republiky v ranních hodinách obrátila, že tedy pan prezident nepotřebuje mít tři ochránce, že mu stačí jeden a zda bychom tedy aspoň nevyměnili ty ochránce za nějaké úředníky, což se nám podařilo zajistit," prohlásil. Do delegace si Pavel vybral oficiálního fotografa a tiskového mluvčího, dodal Macinka.
Pavel Deníku.cz také řekl, že premiérovi Andreji Babišovi (ANO) několikrát nabízel osobní setkání, naposledy v úterý. Babiš však podle něj nesouhlasil, protože z jeho pohledu je všechno rozhodnuté. Napsal prezidentovi dopis, ve kterém uvedl, že nevidí důvod ke schůzce s prezidentem k summitu, protože vláda splnila všechna nařízení Ústavního soudu.
Vláda původně po několikaměsíčním sporu prezidenta nezařadila do delegace na summit, Pavel si účast vymohl díky předběžnému opatření "Vzhledem k tomu, že jste se dříve bohužel rozhodl pro podání žaloby k ÚS a vláda ČR následně splnila vše, co jí ÚS svým předběžným opatřením nařídil, nevidím důvod ke konání osobní schůzky na toto téma. K setkáním nad jinými tématy jsem po návratu ze summitu v Ankaře otevřen," uvedl Babiš.
Dodal, že ministerstvo zahraničních věcí podle jeho informací nijak nebrání účasti prezidenta na summitu NATO, ani ji nijak nekomplikuje. "Naopak, servis pro prezidenta republiky bude plně zajištěn v rámci stávajícího složení jednotné delegace ČR, kterou dle rozhodnutí vlády povede premiér," uvedl Babiš.
Letošní summit pokládá ve stávající geopolitické situaci za klíčový. "A zároveň se pro naši vládu jedná o první summit NATO, proto považuji za nezbytné, abychom v Ankaře osobně prezentovali naši zahraniční a bezpečnostní politiku právě z pozice vlády, která je za ni i ústavně odpovědná," uvedl.