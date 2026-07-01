Babiš si nechal od Agrofertu vyplatit přes čtyři miliardy korun, a říká, že stát může být rád, že se nevyhýbá placení daní
Částku 4,25 miliardy korun dostal loni od koncernu Agrofert jeho dřívější majitel, premiér Andrej Babiš (ANO), jako dividendu po zdanění. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Babiš uvedl, že koncern dividendu zdanil a že kdyby firmu převedl do ciziny, stát z vyplacených miliard nedostane nic. Dividendu Babiš dostal předtím, než kvůli zákonu o střetu zájmů letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Agrofert měl v roce 2024 zisk 7,1 miliardy korun a loni 2,2 miliardy.
Informaci o loňském příjmu od Agrofertu Babiš uvedl v majetkovém přiznání, které politici musejí každoročně odevzdat do konce června. "Předtím než jsem vložil firmu do fondu, mi byla vyplacena dividenda ve výši pěti miliard korun. Agrofert z toho zaplatil daň ve výši 750 milionů korun. Kdybych měl sídlo na Kypru, tak z toho stát neuvidí ani korunu," řekl premiér.
čtk, tb