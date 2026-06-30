Prezident obdržel informace k Ankaře, není spokojený
Kancelář prezidenta republiky byla dnes Ministerstvem zahraničních věcí informována o plánované podobě delegace prezidenta republiky. Tiskové oddělení to sdělilo Respektu. Už včera to přislíbil na tiskové konferenci ministr zahraničí Petr Macinka - ještě během dopoledne přitom prezident žádné informace neměl. Petr Pavel chce ale o otázce delegace a své náplně ještě jednat s předsedou vlády. Podle hlavy státu představa Ministerstva zahraničních věcí není v souladu s usnesením Ústavního soudu. Andrej Babiš už včera po jednání vlády na tiskové konferenci ale řekl, že nevidí důvod, proč by se měl s hlavou státu setkat. Summit Severoatlantické aliance se koná už příští týden. kj