Místopředsedkyně Senátu Seitlová: Přesun agend je nedomyšlená destrukce
Přesun lidskoprávní problematiky a zázemí vládních rad z gesce úřadu vlády pod ministerstva představuje podle místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL) nedomyšlenou destrukci této agendy. Fungování systému ochrany zranitelných v novém nastavení si nedokáže představit. Kritizuje také také škrty financí na kulturní či humanitární projekty. Výpadek pěti desítek odbornic a odborníků, kteří se k dnešku rozhodli z poradních sborů vlády rezignovat, se dá podle místopředsedkyně horní komory nahradit jen těžko.
Agenda lidských práv, národnostních menšin, postižených, romských záležitostí, neziskových organizací či rovnosti žen a mužů nebude od 1. července spadat do gesce úřadu vlády, ale rozdělí se pod ministerstva spravedlnosti, práce a kultury. V polovině května o přesunu bez předchozího projednání se zaměstnanci a svými vládními radami rozhodl kabinet. Experti to kritizovali. Podle nich se ochrana zranitelných oslabuje a agenda likviduje. Z poradních sborů k dnešku kvůli tomu rezignovalo pět desítek expertů a expertek, podle odhadů by to mohla být asi třetina. Podle vlády bude naopak nové nastavení efektivnější.
"Je to podle nejen mého názoru nedomyšlená destrukce agend, které se rozbíjejí na jednotlivá ministerstva. Byl to 25 let fungující mechanismus," uvedla Seitlová. Poukázala na rychlost rozhodnutí vlády bez projednání s jejími lidskoprávními radami.
Pod jednotlivá ministerstva se s přesunem vládních expertů na problematiku lidských práv přesouvá i zázemí vládních rad. Premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát uvedl, že se rady budou dál scházet, bude jim předsedat a zasedání se budou účastnit ministři, kteří na jednání jako členové dosud ne vždy chodili. Podle odborníků je podstatné ale hlavně to, že se přesunem z gesce úřadu vlády oslabuje dosavadní nadresortnost a možnost koordinování kroků jednotlivých ministerstev.
"Premiér chce radám nadále předsedat, ale odbory (úřednické úseky) budou na ministerstvech podřízeny ministrovi. Nedokážu si představit, jak bude řízení probíhat, jestli premiér bude agendy řídit přes ministry, nebo je bude obcházet," uvedla Seitlová. Výpadek pěti desítek expertek a expertů z vládních rad, kteří státu poskytovali svůj odborný pohled zdarma, půjde podle ní nahradit velmi těžko.
Místopředsedkyně kritizovala také škrty ve financích pro neziskový sektor. Podle ní je propad peněz na kulturní, lidskoprávní či humanitární projekty dramatický. Podpora se snížila o stovky milionů korun. Ochromí to služby pro potřebné, ochranu zranitelných i mezinárodní pověst Česka, shodla se Seitlová se svou skupinou poradců.