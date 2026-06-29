Vedení ANO zatím o pražském lídrovi nerozhodlo, vybírá mezi třemi kandidáty
Vedení ANO nerozhodlo v pondělí o lídrovi pražské kandidátky pro říjnové obecní volby po rezignaci Ondřeje Prokopa. Vybírat by mělo mezi třemi kandidáty, kteří se lídrům nejsilnějšího vládního hnutí přišli představit, řekl jednání řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček. Konkrétní jména neuvedl, dodal jen, že to jsou lidé z pražské kandidátky dobře obeznámení s komunální politikou. Není mezi nimi žádný poslanec. Rozhodnutí by podle jeho odhadu mohlo padnout zhruba do 14 dnů.
"Dali jsme si ještě čas na to, abychom se definitivně rozhodli, ale je velmi pravděpodobné, že jeden z těch třech, kteří přišli, to bude," řekl Havlíček. Hnutí si chce lídra podle něj v klidu rozmyslet, každý z kandidátů má jiné přednosti, uvedl. Jde podle něj o lidi, kteří byli na kandidátce na prvních 20 místech.
Prokop se minulý týden vzdal všech politických funkcí po kritice kvůli kauze s byty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Podle předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše kauza hnutí poškozovala.
"Praha je samozřejmě nejenom hlavním městem, ale je trochu zrádná. Je tady hodně peněz, je tady obrovské množství kandidátů, velké množství zastupitelů a tak dále, takže lehce se dá sklouznout," řekl Havlíček. Hnutí podle něj hledá někoho, kdo je pevný ve svých názorech, kdo dokáže zaujmout sídliště i byznys či vědeckou sféru. Hlavními tématy pro Pražany by podle něj měla být doprava či bydlení.
Média dříve spekulovala o tom, že kandidátku ANO pro obecní volby v Praze by mohli vést poslanci zvolení v hlavním městě, kromě jména Patrika Nachera padalo i jméno Barbory Rázga. Babiš už dříve odmítl spekulace, že by jedničkou ANO v hlavním městě mohl být ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Magistrátním lídrem pro komunální volby v Brně bude za hnutí ANO specialista na protidrogovou problematiku Václav Trojan, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Trojan je šéf pěstírny léčebného konopí, podle Schillerové je to zkušený komunální politik. Na druhém místě podle ní bude kardiolog Ondřej Ludka a na třetím místě bývalý šéf jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka.
Vedení ANO také schválilo své senátní kandidáty pro podzimní volby s výjimkou Prahy 1, 5 a České Lípy, kde se ještě podle Havlíčka rozhoduje mezi více adepty. ANO postaví své zástupce ve všech obvodech, v nichž se bude na podzim volit.
Havlíček zdůraznil, že ANO je nejsilnější uskupení v republice. Předseda koaliční SPD Tomio Okamura přitom dával najevo, že by preferoval nasadit společné kandidáty tak, aby se vládní strany pokusily díky letošním volbám a volbám za dva roky získat v Senátu většinu. "Zatím víme bezpečně, že nepodpoříme žádného kandidáta z konkurenční strany," řekl Havlíček.