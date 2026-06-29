Praha dala radnicím za šest let na boj s vedry 575 milionů, v poslední době však podpora klesla
Pražský magistrát rozdělil městským částem na projekty související s bojem s klimatickou krizí za posledních šest let zhruba 575 milionů korun, v posledních letech nicméně podpora výrazně poklesla. Vyplývá to z dokumentů vyhodnocujících naplňování klimatického plánu, který město schválilo v roce 2021. Mezi opatření radnic patří především výsadba stromů a další zeleně, vodní prvky, revitalizace vnitrobloků nebo opatření pro nakládání s dešťovou vodou.
V roce 2020 město podpořilo 70 adaptačních projektů 36 městských částí celkovou částkou 178,4 milionu korun. O rok později to bylo 107 projektů 42 radnic za 168,5 milionu korun. Od roku 2023 se již celkové částky vyplacených dotací pohybovaly kolem 20 milionů korun, loni to bylo 23,7 milionu.
Loni radnice získaly peníze například na výsadbu zeleně před hotelem International v Praze 6, výsadbu stromů na veřejných prostranstvích v Praze 10, vybudování vodního prvku v parku Jezerka v Praze 4, založení květnatých luk a informační stezky v Praze 12, revitalizaci vnitrobloků na sídlišti Nové Butovice v Praze 13, obnovu stromořadí v Praze 20 nebo revitalizaci návesního rybníka a jeho okolí v Kolovratech.
Do opatření navržených klimatickou strategií investuje i magistrát a jeho firmy a příspěvkové organizace. Město se zaměřuje na snižování emisí CO2 například pomocí energetických úspor v budovách, instalace fotovoltaických panelů na střechy či nákupu bezemisních vozů MHD. Plánuje také projekty na využití zbytkového tepla z Ústřední čistírny odpadních vod pro vytápění domácností.
Město sází i stromy, a to především v nově zakládaných lesích na periferiích. Za posledních osm let takto podle informací magistrátu přibylo téměř milion stromů. Městská firma Operátor ICT připravuje také zveřejnění mapové aplikace s místy, kde se lidé mohou ochladit, například s veřejně dostupnými pítky, mlžítky, studnami, koupališti a místy ke koupání. Výhledově by také měl vzniknout krizový plán Prahy pro vlny veder a vysoké teploty.
Uplynulý víkend byl v Česku extrémně horký, teploty v neděli na mnoha místech přesahovaly 40 stupňů Celsia a padl absolutní teplotní rekord z roku 2012, který byl 40,4 stupně. Od neděle činí 41,9 stupně.