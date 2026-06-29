Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu ochladí, hrozí bouřky
Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Informoval o tom v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav.
V pondělí ale ještě teploty dosáhnou rekordních hodnot a hrozí silné bouřky s kroupami a větrem. "Nadcházející týden přinese ještě zpočátku velmi teplé počasí, poté nás zchladí srážky a ve druhé polovině týdne nás čeká již příjemné počasí s teplotami kolem normálu," uvedli meteorologové na facebooku.
Česko o víkendu zasáhly tropické teploty, po oba dny bylo překonáno dosavadní teplotní maximum pro ČR, nyní činí 41,9 stupně Celsia. Noc na pondělí byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na téměř polovině měřicích míst byla noc tropická, během níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia.
Extrémní teploty už v pondělí nebudou pokračovat v Čechách, vystoupají na 31 až 36 stupňů, na západě jen na 25 stupňů. "Na Moravě a ve Slezsku zůstane ještě mimořádně velké horko, nejvyšší teploty budou mezi 35 a 39 stupni Celsia, tedy obdobné nedělním," varoval ČHMÚ.
V Čechách se v pondělí navíc od západu postupně zatáhne a přijdou velmi silné bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V nárazech dosáhne vítr rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině. Spadne kolem 50 milimetrů vody, mohou se objevit i více než dvoucentimetrové kroupy.