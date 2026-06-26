Strana zelených je přehřátá značně, reagoval Macinka na návrh prosadit ve sněmovně debatu o vedrech
Poslankyně z klubu Pirátů neprosadily návrhy, aby se Sněmovna zabývala připraveností státu na nynější vlnu veder a jeho komunikací. Upozorňovaly na to, že jde o zdravotní téma, protože horka ohrožují některé skupiny obyvatel. U části koalice vyvolalo jejich vystoupení veselí. Projednávání změn programu schůze vyplnilo celkem zhruba dvě hodiny. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně novinářům po diskusi o mobilech na školách řekl, že vláda upozorňuje na rizika spojená vedrem na sítích dost. Od opozice to vnímá jako zbytečnou starost.
"Ministr zdravotnictví dal posty, vyzýváme veřejnost, že bude o víkendu extrémní vedro. Vyzýváme na sítích, aby lidé nesportovali, nechodili ven," uvedl Babiš. Na dotaz, zda by po vzoru jiných států nebylo vhodné například otevřít sídlo úřadu vlády, konstatoval, že bude lepší, když lidi zůstanou ve stínu a nebudou nikam chodit.
"Vlna veder je politické téma," řekla Irena Ferčíková Konečná (Piráti/Zelení), která chtěla, aby poslanci projednali v souvislosti s očekávanými teplotami kolem 40 stupňů Celsia krizovou komunikací státu. Vlna veder podle ní představuje ohrožení zdraví milionů lidí a jde o krizovou situaci srovnatelnou se živelními katastrofami. Ferčíková Konečná připomněla, jak předseda Motoristů Petr Macinka při nástupu do vlády ohlašoval, že klimatická krize skončila. "Kde udělali pánové od aut chybu?," tázala se.
Její vystoupení vyvolalo v sálu reakce, které zelená poslankyně zvolená za Piráty rovněž komentovala. "Vidím, že zejména části koalice je tahleta diskuse k smíchu," postěžovala si. "Pan ministr životního prostředí (Motorista Igor Červený) na mě dělá pošklebky," pokračovala.
"V létě je horko, v zimě je zima, v noci je tma, takže to je krize," reagoval na vystoupení Ferčíkové Konečné Macinka. Někteří lidé jsou podle něho přehřátí. "Strana zelených je přehřátá značně," řekl Macinka a ohledně rad k chování v horkých letních dnech odkazoval na sociální sítě ministerstva zdravotnictví. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) zdůraznil, že bere lokálně teplé počasí velmi vážně, a doporučil, aby se lidé vyvarovali sportování. "Vaše zdraví tak vyhraje nad osobním rekordem," uvedl.
Ani vláda podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) opatření kvůli vedru neřešila. "Nevím o tom, že bychom to na vládě řešili. Uvidíme v pondělí, ale myslím, že ta největší vedra mají být v neděli," řekl Plaga ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával žákům vysvědčení. Vlna veder má podle meteorologů vyvrcholit v neděli, kdy se očekávají teploty i kolem 40 stupňů Celsia.
Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová ve Sněmovně řekla, že pokládá Macinkovo zlehčování tématu za skandální. "Je to téma veřejného zdraví," zdůraznila. Vláda by měla podle ní politicky přiznat, že vlny veder a další extrémní projevy počasí budou stále častější.
Rovněž Pirátka Eva Šrámková a Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení) žádaly sněmovní projednání připravenosti Česka na vlnu vedra, a také na dopady klimatické krize. "To není pozvánka k vodě, to je zdravotní riziko," upozornila Šrámková. Současná situace není podle Svárovské teplé počasí, ale zdravotní riziko a otázka veřejné bezpečnosti. "Toto je klimatická krize," zdůraznila.
Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) je třeba se na extrémní výkyvy počasí lépe připravit, neboť lze předpokládat, že budou přicházet častěji, trvat déle a představovat větší zátěž pro zdraví lidí, krajinu i ekonomiku. "Proto jsou pro nás prioritou adaptační opatření – od výsadby stromů a rozšiřování zeleně ve městech přes zadržování vody v krajině až po proměnu veřejného prostoru tak, aby se nepřehříval. Každé vysazené stromořadí, obnovený mokřad nebo zelená střecha pomáhají snižovat dopady extrémních teplot a zvyšují odolnost našich měst i obcí vůči měnícímu se klimatu," uvedl v tiskové zprávě.
Po hlasování o navržených změnách programu schůze se poslanci vrátili ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snazšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Ve středu se Sněmovna k hlasování o podobě předlohy nedostala.