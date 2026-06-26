V sobotu i v neděli by mohl padnout absolutní teplotní rekord
Absolutní český teplotní rekord, který je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně Celsia, by podle meteorologů mohl být překonán v sobotu i neděli, přičemž maximální naměřená teplota o nadcházejícím víkendu by se mohla přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Nejvyšší teploty zaznamenají měřicí stanice zejména v Polabí, Poohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách, sdělil Český hydrometeorologický ústav.
Svou předpověď opírá o modely, podle kterých bude v neděli nad Českem ve volné atmosféře kolem 1500 metrů nad mořem mezi 23 a 25 stupni. Naproti tomu 20. srpna 2012, kdy byla zaznamenána dosavadní rekordní teplota, bylo podle poledního sondážního měření v Praze ve zmíněné nadmořské výšce 23,2 stupně. "S velkou pravděpodobností tak bude vzduchová hmota v neděli ještě teplejší než před 14 lety," uvedli meteorologové. Doplnili, že výsledná maxima budou ale záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Podle nich vzduch bude pravděpodobně ještě sušší než v roce 2012.
Překonání rekordu nahrává podle meteorologů i to, že červnové dny jsou delší než srpnové. Konkrétně neděle bude o dvě hodiny delší, než byl 20. srpen 2012, navíc už ráno budou mnohem vyšší teploty než v srpnu před 14 lety.
Podle meteorologů četnost i intenzita vln veder narůstá vzhledem k dlouhodobému globálnímu oteplování na celém světě. V ČR zaznamenali v období let 1961 až 1990 v průměru za jeden rok pět tropických dnů, kdy teplota přesáhla 30 stupňů. V období 1991 až 2020 průměrný počet těchto dnů činil zhruba 11 a za posledních 15 let stoupl na více než 13.
Nejvíce po sobě jdoucích tropických dnů v ČR bylo podle ČHMÚ v srpnu 2015, a to 16. V témže měsíci zaznamenali meteorologové nejvíce po sobě jdoucích supertropických dnů s teplotou přes 35 stupňů, bylo jich deset.
"Stručně řečeno, od šedesátých let se zvedla teplota o dva stupně Celsia, v létě o tři stupně Celsia a počet tropických dnů narostl trojnásobně – v průměru byly dřív čtyři za rok, teď jich je v tuzemsku 12. Ve městech jich bylo průměrně deset ročně a teď jich je 30," dodali meteorologové.