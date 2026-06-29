Írán tvrdí, že obdrží šest miliard dolarů ze zmrazených aktiv v Kataru
Íránský prezident Masúd Pezeškján uvedl, že jeho země po dohodě s USA, která zrušila sankce týkající se ropy a petrochemického průmyslu, obdrží aktiva v hodnotě šesti miliard z 12 miliard dolarů zmrazených v Kataru.
Írán a Spojené státy tento měsíc podepsaly memorandum o porozumění, které má připravit půdu pro definitivní ukončení konfliktu zahájeného koncem února americkými a izraelskými údery na Írán.
"Na základě vypracovaných plánů bude z celkových 12 miliard dolarů íránských prostředků v Kataru uvolněno šest miliard dolarů a vráceno do země; v současné době se provádějí nezbytné přípravy, " uvedl Pezeškján podle agentury IRNA. Podle zástupců USA dosud nebyly uvolněny žádné íránské prostředky.
Zástupci USA a Íránu, kteří pracují na realizaci memoranda, se podle Reuters v příštích dnech setkají v katarském Dauhá. Zprostředkovatelé mezitím ustavili komunikační kanály, jejichž cílem je zabránit eskalaci v případě nečekaných incidentů. Technická jednání mezi oběma stranami budou podle zdroje Reuters pokračovat.
Íránská diplomacie zároveň oznámila, že se v Maskatu uskutečnilo první jednání íránsko-ománské skupiny, jež se zabývá Hormuzským průlivem. Podle náměstka íránského ministra zahraničí Kázema Gharíbabádího spolu země jednaly o právech vyplývajících se suverenity obou přímořských států a o budoucí správě průlivu v souvislosti s dohodou podepsanou mezi Íránem a USA.
Kolem dalších jednání přitom panuje určitá nejistota. Írán v neděli provedl dronové a raketové útoky na Bahrajn a Kuvajt v odvetě za americké vzdušné údery na islámskou republiku, které podle Teheránu mohou "zcela zastavit" další jednání, pokud v nich budou USA pokračovat. Teherán údery na státy v regionu odůvodňuje tím, že tyto země hostí americké základny používané pro agresi proti íránskému území.