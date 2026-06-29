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🇮🇷 Válka v Íránu
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09:00
Putin čeká příjezd vyjednavačů o Ukrajině, až USA vyřeší otázku Íránu
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Informační servis
14:00
Praha dala radnicím za šest let na boj s vedry 575 milionů, v poslední době však podpora klesla
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12:10
Írán tvrdí, že obdrží šest miliard dolarů ze zmrazených aktiv v Kataru
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11:00
Analytici: Vládní opatření na pohonné hmoty zabránila extrémním cenovým šokům
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09:40
Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu ochladí, hrozí bouřky
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26. 6. 2026
Strana zelených je přehřátá značně, reagoval Macinka na návrh prosadit ve sněmovně debatu o vedrech
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