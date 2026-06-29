Vláda nepodpoří opoziční návrh na omezení imunity zákonodárců
Vláda ve Sněmovně podle očekávání nepodpoří ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala, vyplynulo z předkládací zprávy na vládním webu.
Poslanci a senátoři by podle novely měli žádat své parlamentní komory o ochranu. Hlasování o vydání či nevydání zákonodárce by nemělo být automatické. Podle ministerstva spravedlnosti návrh opouští původní účel imunity chránit členy Parlamentu, protože jejich ochranu před politicky motivovaným trestním stíháním přesouvá až do fáze po jeho zahájení. Ministerstvo vnitra autorům novely vytklo to, že nepředložili i nezbytné navazující změny zákonů.
Záměr připravit návrh na omezení imunity poslanců a senátorů oznámili Starostové letos v únoru. Imunita by podle nich měla chránit pouze politickou práci, výroky a názory.
Poslanecká sněmovna či Senát nemají podle návrhu automaticky hlasovat o vydání či nevydání. "Naopak, poslanec je klasicky stíhán jako kterýkoli jiný občan. Pokud má ovšem pocit toho, že je šikanován z důvodu výkonu své politické práce, má možnost požádat svoji komoru o ochranu," dodal Rakušan.
Sněmovna v březnu hlasy vládní koalice nevydala k trestnímu stíhání premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamuru. "Co jsme viděli, bylo, že jsou lidé rovnější a rovní," řekl tehdy po hlasování Rakušan. Nevydání obou politiků kritizovaly všechny opoziční strany, hovořily o podkopávání důvěry v soudy.
Podle ústavy nelze poslance ani senátora postihnout pro hlasování ve Sněmovně nebo Senátu a jejich orgánech. Za projevy v komorách je nelze trestně stíhat, podléhají jen disciplinární pravomoci komory. Poslance ani senátora pak nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. "Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno," uvádí ústava.