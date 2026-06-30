Pavel jmenoval novým náčelníkem generálního štábu Miroslava Hlaváče
Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu české armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, kterého prezident současně odvolal. Vedení armády Hlaváč tradičně převezme dnes dopoledne na pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil.
Hlaváč, který má od roku 2020 hodnost generálporučíka, byl od léta 2023 Řehkovým prvním zástupcem. V armádě slouží od 80. let a během kariéry zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil. Za jednu ze svých priorit ve funkci už dříve označil dokončení výstavby těžké brigády.
Nového šéfa armády čeká podle Pavla nelehké období, kdy bude mimo jiné třeba přizpůsobit se nové realitě v Severoatlantické alianci, která se bude muset vyrovnat s částečným ústupem Spojených států z Evropy. "Budeme muset reagovat na zvýšené požadavky na budování schopností naší armády v relativně krátkém čase. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce a debat o prioritách," řekl prezident. Věří v to, že se Hlaváč bude držet striktně odborných doporučení, která budou ve prospěch obrany a bezpečnosti ČR.
Řehkovi prezident poděkoval, k funkci podle něj přistupoval s maximální odpovědností a s otevřeností, která mu i často přinášela problémy. "Vojáci, policisté, hasiči, kteří jsou ve vysokých funkcích, jsou především poradci pro politické rozhodování a měli by dávat svým nadřízeným informace, které jsou nezkreslené, objektivní, i když se jim občas nemusí líbit. To se dělo a myslím si, že to tak bylo správně," uvedl.
Ukázala se podle něj také složitost funkce náčelníka generálního štábu, protože stojí na pomezí vojenského a politického prostředí a generální štáb je součástí ministerstva obrany. "Docházelo i k různým třením, která se projevovala nejenom na stavu komunikace mezi ministerstvem a armádou, ale často se promítala i do veřejnosti," řekl Pavel. Je přesvědčen, že by si tento stav zasloužil pozornost a úpravu právních podmínek tak, aby odpovídaly ostatním ozbrojeným sborům.
Jmenování se dnes na Hradě z politiků účastnil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN). "Pevně doufám, že skromná účast ústavních činitelů není odrazem pozornosti věnované armádě a naší bezpečnosti," prohlásil v úvodu prezident.
Kandidáta na nového šéfa armády schválila vláda v květnu, návrh následně podle zákona projednal sněmovní výbor pro obranu. Prezident už po nominaci Hlaváče vládou uvedl, že je připraven ho do funkce jmenovat. Na začátku června se Hlaváč s Pavlem setkal, budoucí náčelník generálního štábu mu na schůzce představil své priority. Kromě dokončení těžké brigády mezi ně patří i zahájení výstavby střední brigády nebo rozvoj vícevrstvého a propojeného systému protivzdušné a protidronové obrany.
Jednapadesátiletý Řehka stál v čele armády od července 2022. Končit by měl k 31. srpnu. Řehka už dříve řekl, že po skončení ve funkci se chce věnovat především administrativním záležitostem spojeným s odchodem z armády. Současně zvažuje kandidaturu do Senátu. O křeslo v horní parlamentní komoře by mohl usilovat jako nezávislý kandidát, řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Rozhodne se v nejbližších týdnech. "Politická kariéra není moje vysněná budoucnost, ale chci se dál angažovat, není mi lhostejné, co se tady děje," uvedl Řehka.