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09:18

Z lidskoprávních rad vlády rezignovalo k dnešku kvůli přesunu agend 53 expertů

Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agend z gesce úřadu vlády pod tři ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí, potřeba je nadresortní řízení. Vadí jim i to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nezohlednil. Rezignující to uvedli v prohlášení, které poskytli médiím. V radách a výborech působili zdarma. Podle odhadů jich odchází asi třetina.

"Za této situace již nevidíme možnost, jak v poradních orgánech účinně naplňovat jejich poslání a odpovědně vykonávat mandát, který jsme přijali. Proto jsme se rozhodli ke společné rezignaci," napsali.

Vláda o přesunu agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin, zdravotně postižených, romských záležitostí a neziskových organizací z gesce úřadu vlády pod tři ministerstva rozhodla v polovině května. Převádí se i zázemí šesti vládních rad. Ty mívají kolem tří desítek členů. Experti a expertky z nich tvoří jen část.

Rezignující zdůrazňují, že jejich krok neznamená odchod z veřejného života. Deklarují, že budou i nadále hájit lidská práva, demokratické hodnoty a práva zranitelných skupin, rezignaci však označují za výraz zásadního nesouhlasu s postupem vlády.

Mezi signatáři jsou členové Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro rovnost žen a mužů, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace i poradních orgánů pro osoby se zdravotním postižením. Mezi známějšími jmény figurují například bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, ekonom Štěpán Jurajda, odborník na dluhovou problematiku Radek Hábl. čtk,kj

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