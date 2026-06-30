SPD chce v koalici prosadit návrh, aby Zelenskyj přišel o Řád bílého lva
Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, Řád bílého lva. Předseda strany PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl řekl, že by se tak mělo stát po vzoru Polska, kde prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice v reakci na to, že přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil název Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). SPD bude ve vládní koalici prosazovat, aby odebrání řádu navrhla Sněmovna prezidentu Petru Pavlovi.
Udělení přídomku UPA jednotce speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Ukrajinci v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.
Nawrocki o odebrání Řádu bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání, rozhodl před necelými dvěma týdny. Zelenskyj poté oznámil, že polskému prezidentovi odeslal vyznamenání zpět poštou. Polská vyznamenání se rozhodli vrátit také šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov, ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasyl Bodnar či bývalí prezidenti Leonid Kučma a Viktor Juščenko.
Rajchl uvedl, že SPD chce téma přednést na koaliční radě. Sněmovna by podle SPD měla navrhnout prezidentovi, aby řád Zelenskému odebral. "Nemůžeme mlčet k tomu, když náš nejvyšší státní řád drží člověk, který pojmenovává vojenské jednotky po nacistických zrůdách," uvedl Rajchl.
Zelenskyj dostal Řád bílého lva v říjnu 2022 od tehdejšího českého prezidenta Miloše Zemana. Za základní důvod ocenění tehdy Zeman označil "jeho statečnost a odvahu, se kterou odmítl americký návrh na poskytnutí bezpečného útočiště a zůstal v tehdy bojujícím Kyjevu" po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
Zákon počítá s odebráním vyznamenání v případě pravomocného rozhodnutí soudu. Trest ztráty vyznamenání či čestných titulů může padnout při odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dva roky za úmyslný trestný čin spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky.
Návrh SPD kritizovali někteří opoziční politici. Poslanec KDU-ČSL Benjamin Činčila doufá, že zástupci Motoristů a hnutí ANO budou mít dost rozumu na to, aby ho nepodpořili. Novinářům před jednáním Sněmovny řekl, že lidovci budou zásadně proti. "Považuji to za skutečně zbabělou hanebnost, přesně odpovídá stylu práce SPD," prohlásil další poslanec lidovců Václav Pláteník.
"Sundávání vlajek a odebírání vyznamenání, to všechno provázené nenávistnou paušalizující rétorikou. Tohle je celá ta neslavná politika SPD v kostce, na tohle se zmohli, když je po letech v zaslouženém politickém suterénu vytáhl (premiér) Andrej Babiš (ANO) k moci," uvedl na síti X předseda hnutí STAN Vít Rakušan. "SPD chce odebrat Řád bílého lva Volodymyru Zelenskému. Já bych spíš řešil, jestli by někteří její představitelé neměli být omezeni ve svéprávnosti. Stejně ji očividně nepotřebují, když jim instrukce chodí rovnou z Moskvy a oni je pak jen poslušně reprodukují," napsal místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.