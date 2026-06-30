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včera 17:30

Nejvyšší soud USA potvrdil zákaz účasti transgender osob v ženských týmech

Nejvyšší soud USA otevřel cestu americkým státům k omezování členství transgender osob v dívčích školních sportovních týmech, a potvrdil tak zákony v Idahu a Západní Virginii, které už takovou účast zakázaly. O rozhodnutí soudu informovala agentura Reuters a tuto kontroverzní otázku označila za součást kulturních válek ve Spojených státech.

Úterní verdikt ruší rozhodnutí nižších soudů, jenž se naopak postavily za transgender studenty, kteří napadli výše zmíněné zákazy v Idahu a Západní Virginii jako porušení americké ústavy a federálních protidiskriminačních zákonů. Oba jmenované státy ve svých zákonech rozdělují sportovní týmy na veřejných školách a univerzitách podle takzvaného biologického pohlaví a výslovně zakazují studentům mužského pohlaví účast v ženských týmech. Podobné zákony jako Idaho a Západní Virginie má dalších 25 států USA.

Vláda republikánského prezidenta Donalda Trumpa, která podle Reuters zakročila proti posilování práv transgender osob, jednotlivé státy USA v jejich politice omezování účasti transgender sportovců podpořila.

Trump bezprostředně po svém návratu do Bílého domu loni v lednu označil genderovou identitu za lež, zrušil řadu opatření na podporu rovnosti a ochranu práv LGBT+ osob včetně účasti na sportovních aktivitách a oznámil, že Spojené státy budou uznávat pouze dvě neměnná pohlaví, a to ženské a mužské.

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