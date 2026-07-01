Evropská unie je podle tří čtvrtin Evropanů "záruka stability". Češi si to myslí méně, pochopitelně
Většina Evropanů vnímá Evropskou unii jako místo stability v neklidném světě, plyne z nejnovějšího průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil Eurobarometr. Průzkum také opět ukázal dlouhodobě skeptičtější přístup české veřejnosti k podobným otázkám. Respondenti v průzkumu oceňovali, že je členství v unii chrání, a uznávali kvalitu života, kterou umožňuje. Na druhou stranu ekonomické obavy, zejména pokud jde o životní náklady, se v posledních letech zvýšily a celková nálada lidí v zemích EU kolísá mezi nejistotou a nadějí.
Geopolitické turbulence zejména s ohledem na pokračující válku na Ukrajině i konflikt na Blízkém východě mají na uvažování Evropanů velký vliv. Oproti poslednímu průzkumu, který byl zveřejněn v únoru, se v celé EU zvýšil počet dotazovaných, kteří vidí pesimisticky budoucnost celého světa. Je jich 58 procent oproti únorovým 52 procentům.
Čeští respondenti viděli situaci o něco pozitivněji: 52 procent dotazovaných je optimistických ohledně budoucnosti světa, 44 procent pesimistických.
S tvrzením, že Evropská unie je místem stability v neklidném světě, souhlasí 75 procent občanů EU, což je o osm procentních bodů více než loni na podzim a jde o druhou největší hodnotu za poslední desetiletí. "Tak prudký nárůst za pouhých šest měsíců je vzácný, ale odpovědi na další otázky průzkumu ukazují, že EU se ve srovnání s širším světem jeví v příznivém světle," stojí v prohlášení Eurobarometru.
Postoje se v jednotlivých zemích unie ale liší. Nejvýrazněji s výše zmíněným tvrzením souhlasili dotazovaní v Portugalsku (94 procent), naopak nejméně souhlasili Estonci (60 procent) a Češi (65 procent).
Čeští respondenti odlišně vnímají i budoucí roli Evropské unie. Zatímco 68 procent Evropanů se domnívá, že role EU při ochraně evropských občanů před globálními krizemi a bezpečnostními riziky by měla být důležitější, v Česku tento názor zastává jen 46 procent dotazovaných. Celkem 19 procent evropských respondentů se domnívá, že role by měla zůstat stejná (oproti 29 procentům v Česku) a 11 procent si myslí, že by se EU měla stát méně důležitou (oproti 22 procentům v České republice).
Téměř tři čtvrtiny občanů Evropské unie (74 procent) si podle Eurobarometru myslí, že má jejich země prospěch z členství v EU. V Česku členství považuje za prospěšné 66 procent dotazovaných. Za hlavní přínos nynější sedmadvacítky považují respondenti příspěvek EU k ochraně míru a posilování bezpečnosti.
K posílení světové pozice EU by se unie měla podle 39 procent respondentů zaměřit na obranu a bezpečnost a energetickou nezávislost (35 procent). Dále dotazovaní zmínili konkurenceschopnost, hospodářství a průmysl (32 procent) a potravinovou bezpečnost a zemědělství (23 procent).
Výsledky průzkumu rovněž poukázaly na rostoucí problém inflace, vzrůstajících cen a životních nákladů. Téměř polovina (47 procent) Evropanů chce, aby se Evropský parlament přednostně zabýval právě těmito tématy. Dále by měl Evropský parlament řešit hospodářství a vytváření pracovních míst (35 procent) a obranu a bezpečnost EU (34 procent).
Dotazy v průzkumu směřovaly i na emoční stav občanů EU. Nejrozšířenější emocí mezi Evropany je nejistota (44 procent), těsně za ní ale následuje naděje (43 procent). Dále pak respondenti uváděli důvěru (33 procent), poklid (27 procent) a frustraci a bezmoc (obojí 23 procent). Naděje a důvěra jsou rozšířenější mezi mladšími respondenty.
V Česku je nejsilnější emocí naopak naděje (41 procent), následuje nejistota (37 procent), a dále poklid (36 procent).
Jarní průzkum Eurobarometru byl proveden mezi 26.421 občany EU ve všech členských státech letos v dubnu a květnu. V Česku se průzkumu zúčastnilo 1049 respondentů.
čtk, tb