Americká vláda zrušila omezení pro AI modely Fable a Mythos od firmu Anthropic
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý večer (v noci na dnešek SELČ) povolila firmě Anthropic obnovit plný přístup k nejpokročilejším modelům umělé inteligence (AI) Fable 5 a Mythos 5. Ty byly nedostupné bezmála tři týdny kvůli bezpečnostním obavám vlády, třebaže americké ministerstvo obchodu minulý pátek povolilo omezený přístup k modelu Mythos 5 pro některé "důvěryhodné" domácí organizace.
"Obdrželi jsme zprávu, že ministerstvo obchodu zrušilo exportní omezení vůči Claude Fable 5 a Mythos 5," uvedla firma Anthropic na svém účtu na síti X. "Zítra začneme obnovovat přístup," dodala.
Anthropic stáhl Fable 5 už 12. června, pouhé tři dny po jeho spuštění, stejně jako Mythos 5. Stalo se tak poté, co vláda firmě nařídila pozastavit cizincům přístup k těmto modelům. Administrativa své rozhodnutí zdůvodnila obavami o národní bezpečnost.
Washington zintenzivnil dohled nad uváděním nových jazykových modelů na trh ve snaze identifikovat potenciální hrozby v obavách, že pokročilé modely umělé inteligence by mohly zneužít vojenské rozvědky v Číně, Rusku nebo jiných problematických zemích, píše agentura Reuters.
Americký ministr obchodu Howard Lutnick v dopise adresovaném Anthropiku, který má Reuters k dispozici, rovněž uvádí, že vývozní omezení pro vyspělé AI modely byla zrušena. Společnost Anthropic "souhlasila s tím, že bude proaktivně odhalovat a řešit bezpečnostní rizika spojená s těmito modely," uvedl Lutnick. Firma se také zavázala, že bude úzce spolupracovat s americkou vládou na protokolech pro Mythos, Fable i budoucí modely a vládu informovat o jakékoli škodlivé činnosti, dodal ministr.
Americké ministerstvo obrany na konci února označilo Anthropic za bezpečnostní riziko pro dodavatelský řetězec poté, co firma nevyhověla jeho ultimátu ohledně pravidel pro určitá využití jejích AI produktů. Rozhodnutí Pentagonu nyní znemožňuje využívání modelů firmy pro jakékoliv vládní zakázky. Anthropic odmítl umožnit používání svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Generální ředitel Dario Amodei tvrdí, že použití AI může v těchto případech podkopávat demokratické hodnoty.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populárního chatbota ChatGPT. Vlajkovým produktem Anthropiku je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce
čtk, tb