Obnovenou Národní koalici proti suchu povede - Babiš. Spolu s ním tam budou sedět odborníci, ministři, hejtman či vodohospodáři
Obnovenou Národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš (ANO). Řekl to dnes po jednání vlády. Členy koalice podle něj budou ministři zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a nynější ústecký hejtman Richard Brabec (ANO). Koalice poprvé zasedne dnes odpoledne.
Z odborníků, kteří zasednou v koalici, zmínil Babiš například bioklimatologa Miroslava Trnku z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, který je zároveň koordinátorem portálu Intersucho, nebo ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Tomáše Fojtíka. V koalici proti suchu podle Babiše budou i zástupci státního podniku Povodí Vltavy a Českého hydrometeorologického ústavu.
Šebestyán dopoledne novinářům řekl, že si dnes koalice na prvním jednání stanoví harmonogram či vyhodnotí kroky z minulých let. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Platforma se má podobat té z roku 2018.
Babiš dnes uvedl, že koncepci sucha řeší hnutí ANO od roku 2015. Kdyby Babišova vláda nepřijala tisíce opatření, měli by dnes už někteří občané problémy s vodou, řekl premiér. Červený doplnil, že od roku 2014 resort životního prostředí podpořil 33.000 projektů za zhruba 32 miliard korun. Letos Červený uvolnil 3,4 miliardy.
Ministr životního prostředí se zároveň vyhradil vůči kritice opozice, jejíž někteří zástupci se k záměrům kabinetu vyjádřili skepticky. Například předseda hnutí STAN Vít Rakušan vyzval ministerstvo životního prostředí (MŽP), aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší. ODS v souvislosti s dopady sucha na české zemědělce vyzvala Šebestyána, aby v ČR snížil byrokracii a dal chovatelům jasná a předvídatelná pravidla.
Červený řekl, že MŽP řeší sucho již od března a zabývá se i případnými problémy, které by mohly vzniknout na podzim. Je například připravený krizový štáb, pokud by nastaly povodně, uvedl. MŽP zároveň podle něj vyzvalo kraje a obce, aby dávaly informace o stavu vod. Všechny uložené úkoly ohledně sucha jsou podle něj průběžně naplňovány.
Průtoky většiny vodních toků v ČR jsou na minimech a v některých případech dosahují i nejnižších zaznamenaných hodnot za celou dobu sledování.
čtk, tb