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včera 12:55

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiere

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiere, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom s odvoláním na otce herečky informovala americká média. Příčina smrti je dosud neznámá.

"S hlubokým zármutkem oznamujeme tragický odchod naší milované Hayden. Byla neuvěřitelně zářivou osobností a silou přírody, která přinášela nesmírnou lásku a radost všem, kdo ji znali," uvedl její otec Skip Panettiere v prohlášení.

Bohatá herecká kariéra Panettiere začala v roce 1996. Mezi její role patřilo namluvení postavy Dot ve filmu Život brouka, dále hrála ve filmech Vzpomínka na Titány a Vřískot 6. Nejvíce ji ale proslavila role roztleskávačky s nadpřirozenými schopnostmi v seriálu Hrdinové.

Otevřeně hovořila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi. Ve svých letos vydaných pamětech popsala své rozhodnutí svěřit plnou péči o svou dceru bývalému partnerovi, boxerovi Vladimiru Kličkovi.

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