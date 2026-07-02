Počet obětí letošního nejsmrtelnějšího ruského útoku na Kyjev vzrostl na 25 a může dál růst
V kyjevské Darnycké čtvrti pokračuje odklízení trosek a pátrání po lidech, uvedl ve čtvrtek večer šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko na platformě Telegram. Jen na tomto místě podle něj záchranáři našli pět mrtvých a dalších osm lidí se stále pohřešuje. Ruský noční úder si tak vyžádal v ukrajinské metropoli nejméně 25 lidských životů. V Kyjevě bude v pátek den smutku. "Záchranáři budou pracovat bez přerušení, dokud nebudou trosky zcela odklizeny. Bohužel mohou najít další oběti," uvedl Tkačenko. Dříve činitelé informovali o 21 zabitých.
Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami střel. Kromě mrtvých hlásí ukrajinské úřady také mnoho zraněných. Poškozených je asi 130 budov, napsala agentura Reuters, podle níž byl poslední ruský úder na Kyjev nejsmrtelnější v letošním roce. Metropolí v noci otřáslo několik explozí a destrukce je rozsáhlá.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zkrátil návštěvu Irska a vrátil se do vlasti, kde navštívil místo s částečně zničenou devítipatrovou obytnou budovou. Podle agentury AFP prohlásil, že Ukrajina na poslední ruský útok odpoví.
Moskva označila úder za odvetu po ukrajinských útocích na ruskou civilní infrastrukturu a avizovala pokračování, dokud nedosáhne svých cílů. Tvrdila také, že její ruské údery mířily výhradně na vojenské, případně s armádou spojené cíle.
Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila údery mimo jiné na ruské rafinerie, čímž chce podle svých činitelů ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů.
Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté. Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) od začátku ruské invaze potvrdila smrt nejméně 16 126 civilistů včetně stovek dětí. Naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na které útočí ruské ozbrojené síly. Počty zabitých civilistů budou podle mise vyšší, než se jí podařilo ověřit. OSN také uvedla, že bilance nezahrnuje hlášení ruských úřadů o civilních obětech v Rusku, které mise nebyla schopna ověřit.