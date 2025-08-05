EU dokončuje poslední detaily obchodní dohody s USA, řekl unijní činitel
Patnáctiprocentní clo na dovoz zboží z Evropské unie do Spojených států, jak se na něm rámcově dohodli americký prezident Donald Trump a předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, je komplexní a vztahuje se na veškeré zboží s výjimkou oceli a hliníku. Novinářům to dnes řekl vysoce postavený unijní činitel. Zbývající detaily jsou podle něj téměř dohodnuty a brzy bude i společné prohlášení. Unie je podle něj připravena dovážet z USA například i více bizoního masa, uvedla agentura Reuters.
Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič krátce nato řekl, že je v kontaktu s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem a se zvláštním obchodním zmocněncem americké vlády Jamiesonem Greerem. "Práce pokračují v konstruktivním duchu," řekl.
Patnáctiprocentní clo v případě dohody mezi USA a EU zahrnuje podle unijního činitele sazbu nejvyšších výhod, na rozdíl od jiných zemí, které už mají také uzavřenou dohodu s americkou administrativou. Cla na léčiva a polovodiče jsou teď nulová, ale pokud se zvýší v důsledku vyšetřování, které vedou americké úřady, ani pak clo nepřesáhne 15 procent. Tento strop se vztahuje i na automobily a jejich díly, kde neexistují žádné kvóty ani limity.
"To, čeho jsme v dohodě dosáhli, je to nejlepší možné zacházení,“ řekl činitel a dodal, že unie 15procentní celní sazbu neoslavuje, ale považuje ji za velmi dobrou dohodu ve srovnání s ostatními. Diskuse kolem oceli trvají déle, protože je potřeba řešit otázky související s objemem obchodu, poznamenal. Dál se také dojednává obchod s vínem.
Unijní činitel řekl, že i když se Evropská unie a Spojené státy blíží ke konečnému společnému prohlášení ohledně rámcové obchodní dohody, zatím nelze uvést přesné datum, kdy bude prohlášení zveřejněno. "Je to víceméně hotové a my teď čekáme, až se naši američtí kolegové ozvou a potvrdí těch posledních pár věcí,“ řekl. Společné prohlášení podle něj nebude právně závazné.
Evropská unie také pracuje na dokončení seznamu základních produktů, které budou osvobozeny od amerických cel. To je proces, který podle činitele nějakou dobu potrvá. Sedmadvacítka se snaží dostat na seznam produktů osvobozených od cel co nejvíce zboží, kde by se uplatňovala nulová sazba.
Vývoz automobilů a jejich dílů z EU do USA je teď zatížen clem 27,5 procenta, Trump a von der Leyenová ale 27. července ve Skotsku jako součást rámcové obchodní dohody oznámili, že cla na automobily a jejich díly budou snížena na 15 procent. Unijní činitel očekává, že se tak stane velmi brzy, nic bližšího k tomu neřekl.
"Opět musím trvat na tom, že to (obchodní dohodu) neslavíme. Je to pro nás pocit úlevy. Žádný důvod k oslavě,“ řekl novinářům. Alternativou k rámcové obchodní dohodě by podle něj byla eskalace a vysoká cla na obou stranách. Bez dohody by také hrozily další rozpory mezi členskými státy EU.
Evropská unie v pondělí uvedla, že v reakci na obchodní dohodu uzavřenou ve Skotsku odloží připravená opatření proti americkým clům o půl roku. Dva balíčky odvetných cel, které schválily členské země EU, měly začít platit tento čtvrtek, pokud by Washington bez dohody jednostranně zavedl nová cla. Unie v červenci schválila dva balíčky protiopatření na americké zboží v celkové hodnotě 93 miliard eur (2,3 bilionu Kč). Odklad jejich zavedení po uzavření dohody se všeobecně očekával, unijní činitel ale dnes řekl, že je možné tento odklad kdykoli zrušit, jestliže to bude potřeba.
Trump minulý týden ve čtvrtek podepsal exekutivní příkaz, který od 7. srpna zavádí nová cla v rozmezí od deseti do 41 procent na dovoz z desítek zemí světa. Cla zdůvodňuje obchodním deficitem, který Spojené státy s danými zeměmi dlouhodobě mají. Za důvod ke zvýšení cel považuje i některé netarifní překážky, které jsou podle něj nespravedlivé a které deformují volný trh.
čtk