Decroix chce příští týden zveřejnit aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) chce příští týden zveřejnit aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze. Osa nyní obsahuje přes 8000 položek, uvedla na dnešní tiskové konferenci. Sdělila také, že ministerstvo činí veškeré kroky k tomu, aby zprávu s výsledky externího auditu k postupům úřadu zveřejnilo do konce srpna, jak požaduje i koaliční hnutí STAN. Zároveň popřela, že by její náměstek a místopředseda STAN Karel Dvořák neměl na ministerstvu přístup ke všem informacím.
Miliardový bitcoinový dar přijal pro ministerstvo předchozí ministr Pavel Blažek (ODS) od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Decroix dnes zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie. Shrnula, že jak první auditní zpráva, tak i koordinátor David Uhlíř konstatoval pochybení ministerstva ve stejném rozsahu. Koordinátor podle ní byl u předávání podkladů jak auditorům, tak i právním kancelářím, které zpracovávaly stanoviska k nakládání s bitcoiny. Spekulaci, že Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, prohlásila za zcela nepravdivou.
STAN v týdnu označilo dosavadní vysvětlení Uhlířova odchodu za nešťastné a špatně politicky pojaté. Předsednictvo hnutí o situaci ve středu jednalo za přítomnosti Decroix. Vedení hnutí apelovalo, aby se k bitcoinové kauze bezodkladně zveřejňovaly hotové části externího auditu, celý materiál pak do konce srpna. Někteří členové předsednictva před jednáním zvažovali možný odchod z vlády, vyzývali k rezignaci ministryně nebo zmiňovali i možné odstoupení náměstka Dvořáka, který povede ve sněmovních volbách jeho pražskou kandidátku STAN.
čtk, maf