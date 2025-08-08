0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
8. 8. 2025

Decroix chce příští týden zveřejnit aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) chce příští týden zveřejnit aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze. Osa nyní obsahuje přes 8000 položek, uvedla na dnešní tiskové konferenci. Sdělila také, že ministerstvo činí veškeré kroky k tomu, aby zprávu s výsledky externího auditu k postupům úřadu zveřejnilo do konce srpna, jak požaduje i koaliční hnutí STAN. Zároveň popřela, že by její náměstek a místopředseda STAN Karel Dvořák neměl na ministerstvu přístup ke všem informacím.

Miliardový bitcoinový dar přijal pro ministerstvo předchozí ministr Pavel Blažek (ODS) od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.

Decroix dnes zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie. Shrnula, že jak první auditní zpráva, tak i koordinátor David Uhlíř konstatoval pochybení ministerstva ve stejném rozsahu. Koordinátor podle ní byl u předávání podkladů jak auditorům, tak i právním kancelářím, které zpracovávaly stanoviska k nakládání s bitcoiny. Spekulaci, že Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, prohlásila za zcela nepravdivou.

Mohlo by vás zaujmout:

Z Břeclavi do Asie a až na hranu rizika. Příběh programátora Tomáše Jiřikovského a jeho honby za penězi

STAN v týdnu označilo dosavadní vysvětlení Uhlířova odchodu za nešťastné a špatně politicky pojaté. Předsednictvo hnutí o situaci ve středu jednalo za přítomnosti Decroix. Vedení hnutí apelovalo, aby se k bitcoinové kauze bezodkladně zveřejňovaly hotové části externího auditu, celý materiál pak do konce srpna. Někteří členové předsednictva před jednáním zvažovali možný odchod z vlády, vyzývali k rezignaci ministryně nebo zmiňovali i možné odstoupení náměstka Dvořáka, který povede ve sněmovních volbách jeho pražskou kandidátku STAN.

čtk, maf

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy