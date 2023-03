Co si vymůže Putin na čínském prezidentovi?

Čínský prezident Si Ťin-pching přiletí v pondělí na třídenní návštěvu Moskvy, první osobní setkání od začátku války na Ukrajině. A ačkoliv z čínského oficiálního jazyka informujícího o „projednávání důležitých regionálních záležitostí“ člověk nic konkrétního nevyčte, jedním z témat bude určitě i válka na Ukrajině. Těsně před začátkem konfliktu, během loňských zimních olympijských her, Čína a Rusko vzájemný vztah označily za „přátelství bez omezení“ - a Čína zatím minimálně rétoricky Rusku stojí po boku.

Vyvstává nicméně otázka, zda si v Moskvě Vladimir Putin na Si Ťin-pchingovi vymůže větší reálnou podporu. Navzdory rostoucímu vzájemnému obchodu Čína totiž podle všeho doposud Rusku nedodává například žádné zbraně, ačkoliv nikdo nemůže vyloučit, že by mu tajně dodávala například některé technologie. A americký ministr zahraničí Antony Blinken také nedávno důrazně varoval Peking, aby to nedělal. Je nicméně možné, že dílčí sondážní dodávky už proběhly - web Politico právě píše o zásilce, v níž byla tisícovka čínských pušek, které můžou být použity k vojenským účelům, a také součástky do dronů; měla připutovat přes přes Turecko a Spojené arabské emiráty.

Čína se zároveň v posledních týdnech snaží pasovat do role mírotvorce a zahraniční média spekulují, že Si Ťin-pching si možná z Moskvy bude volat ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ve čtvrtek spolu také mluvili ukrajinský a čínský ministr zahraničí. Čína před několika týdny představila i svůj vlastní mírový plán, který nicméně neřeší klíčové „detaily“ konfliktu - například, jak by se ruské jednotky stáhly z ukrajinského území.

V kontextu rusko-čínských vztahů také republikánští zákonodárci v pátek vyzvali amerického prezidenta Joea Bidena, aby zakročil proti spolupráci obou zemí v jaderné oblasti. Server Bloomberg koncem února informoval, že ruská společnost Rosatom měla dodat Pekingu obohacený uran, materiál potřebný k výrobě dalších jaderných hlavic.

Víc o čínském jaderném zbrojení a o tom, co konkrétně to znamená nejenom pro USA, jsme psali v nejnovějším dílu newsletteru Jestřábi a hrdličky. „Vyzýváme prezidenta, aby použila všech možné nástroje k tomu, aby zastavila nebezpečnou spolupráci mezi Rosatomem a čínskou lidovou armádou,“ napsali v dopise republikáni. Jak by to ale měl Biden zařídit, je nejasné. Barbora Chaloupková

Soud v Haagu vydal zatykač na Vladimira Putina a ruskou zmocněnkyni pro práva dětí za deportaci ukrajinských dětí. Setkáním s polským premiérem Mateuszem Morawieckým zahájil prezident Petr Pavel druhý a závěrečný den návštěvy Polska. Inflace v EU v únoru klesla na 9,9 procenta, česká inflace dál přesahuje 18 procent a zůstává v Unii třetí nejvyšší. Slovenská vláda schválila předání třinácti stíhaček MiG-29 a části raketového systému Kub Ukrajině, oznámil premiér Eduard Heger. Slovensko je loni vyřadilo z provozu; akce potrvá několika týdnů. Čína potvrdila, že prezident Si Ťin-pching příští týden v Moskvě navštíví Vladimira Putina s cílem prohloubit partnerství obou mocností. Energetická společnost ČEZ od dubna upraví svůj fixovaný tarif s cenami pod vládním stropem. Nabídne nově ceny elektřiny a plynu pod stropem i pro tento rok, v dalších letech pak budou ceny dál klesat. Čtyřicet hodin strávil Australan Blake Johnston surfováním na vlnách u pláže Cronulla v Sydney a překonal tím světový rekord. Svým kouskem vydělal přes tři miliony korun na boj proti duševním problémům mladistvých. Rozhodnutí Emmanuela Macrona prosadit důchodovou reformu bez hlasování parlamentu vyvolalo nepokoje, při kterých hořela auta v Paříži a dalších městech. Odbory vyzvaly zaměstnance k zesílení stávek a krátce zablokovaly pařížský silniční okruh. Policie v Mladé Boleslavi v noci zastřelila agresivního pětačtyřicetiletého muže, který podle ní nejprve ničil ubytovnu v části Bezděčín a pak areál mladoboleslavského letiště. Po celém Spojeném království byli nasazeni policisté na koních, aby snížili počet lidí, kteří používají telefon za volantem. Žáci základních škol podali letos k jednotným přijímacím zkouškám, které organizuje Cermat, 212 344 přihlášek, z toho 80 073 na gymnázia. Vláda by mohla příští týden projednávat návrh novely s trvalou změnou valorizace důchodů. Úpravy by měly podle záměru platit od července příštího roku. Vycpaninu posledního samce nosorožce bílého severního Sudána odvezli z Národního muzea v Praze do Dvora Králové, odkud bude následně přepravený do Keni v Africe. Německý parlament přes odpor opozice schválil volební reformu, která trvale omezí počet poslanců Spolkového sněmu na 630. Osm největších maloobchodních řetězců na Slovensku od pondělí na tři měsíce stanoví cenový strop na vybrané potraviny. Opatření se dotkne téměř 400 položek.

