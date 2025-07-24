0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
24. 7. 2025

Česko zpřísní svoji už tak přísnou azylovou a migrační politiku, novelu Senát schválil

Azylová a migrační pravidla pravděpodobně čeká zpřísnění. Senát dnes schválil novelu, jejímž cílem je podle předkladatelů z řad koaličních poslanců zlepšení přehledu o pohybu a pobytu žadatelů o azyl a migrantů. Změny mají také zrychlit řízení týkající se mezinárodní ochrany a omezit jeho zneužívání. Předlohu, jež vychází z migračního paktu Evropské unie, teď dostane k podpisu prezident. Jejím projednáním nynější schůze horní komory skončila.

Úřady budou podle novely moci využít vůči cizincům tvrdší postup v případě opakovaných závažných přestupků. Změní se také zákon reagující na příliv ukrajinských uprchlíků po ruské vojenské invazi. Stát bude moci nadále odmítat žádosti o dočasnou ochranu těch běženců z Ukrajiny, kteří ji už mají nebo měli v jiné zemi EU.

Mohlo by vás zaujmout:

Předloha předpokládá například to, že pokud bude cizinec vyhoštěn, nebude už moci žádat o azyl, čímž by se mělo zamezit podávání účelových žádostí o mezinárodní ochranu. V případě, že o vyhoštění rozhodne jiný členský stát, v Česku se znovu rozhodovat nebude. Do jednoho se spojí řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Soudy budou muset zvážit, zda v případě, kdy bude cizinec odsouzen za trestnou činnost, je namístě uložit také trest vyhoštění.

Migranti by měli procházet i novým epidemiologickým vyšetřením. Policie a úřady budou moci u migrantů použít informace z jejich mobilních telefonů k jejich identifikaci.

Mohlo by vás zaujmout:

Vídeň už není přistěhovalecká. Je superpřistěhovalecká

Žadatelům o azyl budou moci úřady podle ministerstva vnitra také určit místo pobytu nebo nařídit povinnost pobývat v azylových zařízeních. Úřady budou moci omezit sociální standardy žadatelů o azyl na ubytování a stravu i omezit jejich přístup na pracovní trh. Ministerský odbor azylové a migrační politiky má rozhodovat v kratších lhůtách. Rychleji budou muset postupovat v případě odvolání soudy. Rozšíří se povinnosti žadatele o azyl vůči ministerstvu vnitra a policii, zejména v předkládání potřebných dokumentů.

Úřady budou moci zrušit nebo neprodloužit pobyt cizinci, který se třikrát za jeden rok dopustí přestupků zaznamenávaných v evidenci. Jde zejména o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku, jako jsou opakované krádeže v obchodech, ublížení na zdraví, hrubé násilí či použití pyrotechniky na sportovních utkáních.

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy