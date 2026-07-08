Babiš na summitu jednal s Nizozemci, Bulhary, Slovinci a Slováky
Premiér Andrej Babiš dnes na okraj summitu Severoatlantické aliance v Ankaře vedl bilaterální jednání s lídry Nizozemska, Slovenska, Bulharska a Slovinska. Babiš to uvedl v sérii příspěvků na sociální síti. Summitu v turecké metropoli se vedle premiéra účastní za Česko také prezident Petr Pavel.
"Pokračuji v sérii bilaterálních jednání. Tentokrát s bulharským premiérem Rumenem Radevem," uvedl Babiš na síti X bez dalších podrobností a komentář doprovodil podobně jako ostatní své příspěvky dvěma fotografiemi ze setkání.
"Na závěr bilaterálních jednání jsem se ještě potkal s předsedou vlády Slovinské republiky Janezem Janšou," uzavřel premiér sérii čtyř příspěvků, když se předtím setkal poprvé také s nizozemským předsedou vlády Robem Jettenem a se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.
Šéf odboru komunikace Úřadu vlády Martin Vodička ČTK potvrdil, že Babiš dnes v Ankaře postupně jednal s lídry Nizozemska, Slovenska, Bulharska a Slovinska.
Bulharská tisková agentura BTA s odvoláním na úřad vlády napsala, že Radev s Babišem jednali o možnostech rozšíření spolupráce v oblasti obrany a energetiky. Oba premiéři podle BTA dále hovořili o důsledcích války na Ukrajině pro evropské země, o diverzifikaci energetických zdrojů ve střední a východní Evropě a také o některých "tématech z agendy bilaterálních vztahů mezi Bulharskem a Českem".
Prezidenta Pavla vláda doplnila do delegace na summit až dodatečně po zásahu Ústavního soudu. Hlavními tématy jeho bilaterálních jednání na okraj summitu byly vyšší výdaje na obranu, podpora Ukrajiny a větší integrace evropského obranného průmyslu, řekl dnes Pavel na ranním brífinku českým novinářům. Připomněl, že před úterní neformální večeří jednal mimo jiné s představiteli Nizozemska, Belgie, Finska, Maďarska, Polska a Slovenska. Po úterním setkání s finským protějškem Alexandrem Stubbem s ním dnes dopoledne měl Pavel také bilaterální jednání, sdělila kancelář prezidenta.
čtk, tb