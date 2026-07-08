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včera 13:26

Babiš na summitu jednal s Nizozemci, Bulhary, Slovinci a Slováky

Premiér Andrej Babiš dnes na okraj summitu Severoatlantické aliance v Ankaře vedl bilaterální jednání s lídry Nizozemska, Slovenska, Bulharska a Slovinska. Babiš to uvedl v sérii příspěvků na sociální síti. Summitu v turecké metropoli se vedle premiéra účastní za Česko také prezident Petr Pavel.

"Pokračuji v sérii bilaterálních jednání. Tentokrát s bulharským premiérem Rumenem Radevem," uvedl Babiš na síti X bez dalších podrobností a komentář doprovodil podobně jako ostatní své příspěvky dvěma fotografiemi ze setkání.

"Na závěr bilaterálních jednání jsem se ještě potkal s předsedou vlády Slovinské republiky Janezem Janšou," uzavřel premiér sérii čtyř příspěvků, když se předtím setkal poprvé také s nizozemským předsedou vlády Robem Jettenem a se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.

Šéf odboru komunikace Úřadu vlády Martin Vodička ČTK potvrdil, že Babiš dnes v Ankaře postupně jednal s lídry Nizozemska, Slovenska, Bulharska a Slovinska.

Bulharská tisková agentura BTA s odvoláním na úřad vlády napsala, že Radev s Babišem jednali o možnostech rozšíření spolupráce v oblasti obrany a energetiky. Oba premiéři podle BTA dále hovořili o důsledcích války na Ukrajině pro evropské země, o diverzifikaci energetických zdrojů ve střední a východní Evropě a také o některých "tématech z agendy bilaterálních vztahů mezi Bulharskem a Českem".

Prezidenta Pavla vláda doplnila do delegace na summit až dodatečně po zásahu Ústavního soudu. Hlavními tématy jeho bilaterálních jednání na okraj summitu byly vyšší výdaje na obranu, podpora Ukrajiny a větší integrace evropského obranného průmyslu, řekl dnes Pavel na ranním brífinku českým novinářům. Připomněl, že před úterní neformální večeří jednal mimo jiné s představiteli Nizozemska, Belgie, Finska, Maďarska, Polska a Slovenska. Po úterním setkání s finským protějškem Alexandrem Stubbem s ním dnes dopoledne měl Pavel také bilaterální jednání, sdělila kancelář prezidenta.

čtk, tb

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