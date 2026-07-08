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včera 09:10

Babiš na zahajovací večeři NATO seděl se Zelenským, mluvil i s Trumpem

Premiér Andrej Babiš při úterní neformální pracovní večeři na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře seděl ve společnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, dánské premiérky Mette Frederiksenové, lotyšského prezidenta Edgarse Rinkévičse a bulharského premiéra Rumena Radeva. Krátce se pozdravil i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. S prezidentem Petrem Pavlem nemluvil.

Summit NATO tradičně zahajuje neformální večeře v prezidentském paláci, která slouží k úvodní výměně názorů mezi hlavami států a vlád před hlavním jednáním. Babiš uvedl, že setkání bylo hlavně příležitostí k neformálním rozhovorům a nebylo zaměřeno na otázku aliančních výdajů.

"Bylo to o jídle, bylo to o všem možném, ale určitě to nebylo o výdajích na NATO," řekl premiér. Dodal, že měl možnost hovořit i s dalšími státníky, například s polským prezidentem. Při středečním příchodu na summit Babiš řekl, že na úterní večeři s Trumpem hovořil také o jeho manželce Melanii, která v Ankaře není. Ani s Trumpem o výdajích nemluvil, ačkoliv americký prezident evropské spojence za nízké výdaje na obranu často kritizuje. "Na večeři nebylo nic o výdajích NATO, nikoho to nezajímalo," řekl.

Předseda vlády se vyjádřil i k projevu ukrajinského prezidenta Zelenského, který podle něj upozornil na schopnost Ukrajiny zasahovat ruské rafinerie pomocí dronů. Za hlavní problém označil nedostatek protibalistické ochrany, Evropu vyzval k větším investicím do této oblasti.

"Všeobecně převládá atmosféra, že je třeba přinutit Rusko vojensky k jednáním," řekl Babiš. Dodal ale, že na summitu zatím neslyšel příliš mluvit o míru. "Všichni mluví o válce, všichni mluví o zbrojení a zatím jsem vůbec neslyšel slovo mír," uvedl.

Na večeři dorazil také prezident Petr Pavel, který byl u stolu s albánským premiérem Edim Ramou, s estonským premiérem Kristenem Michalem,s chorvatským prezidentem Zoranem Milanovičem a s belgickým premiérem Bartem De Weverem. Podle Kanceláře prezidenta republiky se debata soustředila především na situaci na Balkáně a v Pobaltí.

Pavel i Babiš přicestovali do Ankary odděleně po několikaměsíčním sporu o účast hlavy státu na summitu. Společně se objevili pouze na oficiální skupinové fotografii zveřejněné tureckou prezidentskou kanceláří. "Já jsem mu podal ruku, ale nemluvili jsme spolu," řekl Babiš k dění kolem večeře.

Formální část summitu pokračuje zasedáním Severoatlantické rady. Lídři členských zemí by měli schválit závěrečnou deklaraci a jednat mimo jiné o výdajích na zbrojení, o posilování alianční obrany a další podpoře Ukrajiny.

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