Le Pen po verdiktu odvolacího soudu mění názor: řekla, že hodlá kandidovat na prezidentku
Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Pen chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách, řekla v úterý večer v pořadu stanice TF1 po verdiktu odvolacího soudu. ten ji sice uznal vinnou ze zpronevěry veřejných prostředků, ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Podle serveru The Guardian uvedla, že se kvůli části rozsudku obrátí na kasační soud.
"Dnes večer jsem kandidátka v prezidentských volbách," oznámila Le Pen. Ukončila tak nejistotu ohledně toho, zda se bude počtvrté ucházet o nejvyšší politický post ve Francii. Dříve francouzská politička tvrdila, že v prezidentských volbách nebude kandidovat, pokud bude muset nosit elektronický náramek, protože by to narušilo kampaň a podkopalo její důvěryhodnost.
Nyní ale řekla, že se kvůli verdiktu odvolacího soudu obrátí na kasační soud a dokud ten nevynese verdikt, nebude muset elektronický náramek nosit. Podle webu The Guardian hodlá u nejvyššího francouzského soudu napadnout právě tu část dnešního rozhodnutí, která jí ukládá nosit náramek po dobu jednoho roku.
Odvolací soud potvrdil dřívější verdikt soudu nižší instance a uznal Le Penu vinnou ze zpronevěry veřejných prostředků kvůli placení zaměstnanců její strany Národní sdružení penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Zároveň ale pozměnil trest.
Uložil jí tři roky vězení, z toho rok s elektronickým náramkem a dva roky podmíněně. Politička se také nesmí ucházet o volenou veřejnou funkci po dobu 45 měsíců, z toho 30 měsíců podmíněně. Očekává se, že zbývajících 15 měsíců zákazu bude zpětně započítáno od původního rozsudku.
Francouzský soud vynesl první rozsudek loni 31. března, kdy Le Penovou shledal vinnou z toho, že mezi lety 2004 a 2016 zavedla systém, jehož prostřednictvím vyplácela z prostředků europarlamentu platy zaměstnancům RN, které se tehdy jmenovalo Národní fronta a potýkalo se s finančními problémy. Soud odhadl, že škoda dosáhla 2,8 milionu eur. Le Penové soud loni vyměřil čtyři roky odnětí svobody, z toho dva podmíněně, dva s elektronickým náramkem, a pětiletý zákaz kandidovat do veřejných funkcí.
Sedmapadesátiletá politička tehdy rozhodnutí označila za politické a za hon na čarodějnice. V úterý večer podle The Guardian uvedla, že je nevinná a s rozhodnutím odvolacího soudu nesouhlasí. Zároveň je prý ráda, že soud poskytl Francouzům svobodu volit tím, že zkrátil výši jejího zákazu kandidovat do veřejné funkce.
Le Pen se ucházela o prezidentský úřad ve volbách v letech 2012, 2017 a 2022, pokaždé neúspěšně. Tentokrát průzkumy naznačují, že favoritem v prvním kole bude kandidát Národního sdružení. Případné druhé kolo je otevřenější. Pokud by nekandidovala Le Pen, podle médií přichází v úvahu třicetiletý šéf sdružení Jordan Bardella.
Le Pen také v uvedla, že pokud se stane prezidentkou, byla by ráda, kdyby Bardella obsadil post premiéra. a vypadá to, že nechce ztrácet čas: podle stanice BFMTV plánuje už na středeční ráno společné vystoupení s Bardellou, čímž v podstatě zahájí předvolební kampaň.