Znovuzavedení EET míří ke schválení
Vládní návrh na zavedení elektronické evidence tržeb (EET) míří po úterku k závěrečnému hlasování. Poslanci v druhém čtení navrhli desítky úprav. Závěrečné schvalování by se mohlo odehrát již příští středu, protože Sněmovna na návrh ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) zkrátila lhůtu pro třetí čtení na sedm dní.
Ve třetím čtení bude zákon čelit návrhu na zamítnutí, který vznesl poslanec ODS Vojtěch Munzar. Zdůvodnil to tím, že pod EET mají spadat i bezhotovostní tržby a nepřiměřeně zatěžuje malé živnostníky. Systém má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od něj slibuje hlavně narovnání podnikatelského prostředí.
V nové verzi už nebude povinné pro podnikatele tisknout účtenky. Z evidence bude nově vyjmut i prodej vánočních sladkovodních ryb v období od 18. do 24. prosince. Podmínkou bude, že se v daném místě a v daném čase uskutečňují tržby pouze za prodej ryb. S tím počítala i bývalá verze EET. Poslanec Libor Vondráček (SPD/Svobodní) chce obdobně vyjmout i prodej vánočních stromků od 1. do 24. prosince.
Schillerová ujistila poslance, že EET není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Zopakovala, že podle konzervativního odhadu ministerstva by měla ročně vynést navíc asi 14,4 miliardy korun. Podle místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (ODS) je to však opačně a podnikatel musí nepřetržitě dokazovat, že nepodvádí. Občanským demokratům i TOP 09 se nelíbí, že se budou evidovat i bezhotovostní tržby. Poukazují na to, že je již v předchozí verzi vyřadil ze zákona Ústavní soud.
Lidovci chtějí vyřadit z evidence například prodej zemědělských produktů ze dvora s tržbami do 50 000 korun ročně. Starostům vadí, že vláda k návrhu přidala i další daňové změny a úlevy. Také oni předložili svoje úpravy, stejně jako Piráti.
Předseda klubu koaliční SPD Radim Fiala předložil návrh, který má opětovně umožnit, aby si podnikatelé odečítali z daňového základu jako dar do 500 korun bez daně z přidané hodnoty také tiché víno. Tato možnost v zákoně byla, ale vyřadil ji konsolidační balíček bývalé vlády Petra Fialy (ODS). S návrhem na znovuzařazení tichého vína mezi odčitatelné dary už přišel poslanec SPD Jan Hrnčíř v rozpočtovém výboru, ale tam s ním neuspěl. Schillerová i předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura minulý týden sdělili, že na tomto osvobození není v koalici shoda.
Vládní předloha navrací mezi daňové slevy také školkovné, tedy peníze za umístění dítěte v mateřské škole. Opoziční lidovci chtějí tuto slevu učinit výhodnější tak, aby na ni dosáhli i lidé s nižšími příjmy. Pokud tito lidé sníží svou daň na nulu již využitím základní daňové slevy na poplatníky, pak na ni nedosáhnou. Lidovci proto chtějí, aby se nevyužitá část školkovného vracela rodičům jako daňový bonus, kdy stát vrací peníze poplatníkům.
Spory vyvolal návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na daňové osvobození zdravotních benefitů, které zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům. Chce kvůli tomu do zákona doplnit zvláštní přílohu, která by je vyjmenovala. Půjde například o prevenci cukrovky nebo onemocnění srdce. Podle Vojtěcha půjde o uznatelný výdaj na straně zaměstnavatele, pokud ho obsahuje třeba kolektivní smlouva, vnitřní předpis nebo pracovní smlouva.
Předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová se pozastavila nad tím, že takto zásadní změnu předkládá Vojtěch ve druhém čtení při projednávání jiného zákona. Poukázala přitom na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Vyslovila obavu, že se konkrétní druhy zdravotnických služeb objevily v návrhu jen kvůli tomu, že je nabízejí kliniky, které Babiš ovládá. Vojtěch to odmítl. Vidět za každým rohem střet zájmů není namístě, domnívá se. Schillerová poznamenala, že jde o rakouský model. "Netahejte do toho Andreje Babiše," dodala.
Poslanec ODS Štěpán Slovák předložil obdobný návrh, který je podle něj širší. Vyzval poslance, ať ho podpoří a tím pádem nebudou mít otázky na to, zdali se týká Babiše.
Evidence tržeb už v minulosti fungovala. Zavedla ji v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), v níž byl nynější premiér Babiš ministrem financí. Vláda Petra Fialy (ODS) ji k počátku roku 2023 zrušila. Do té doby byla evidence pozastavena kvůli pandemii covidu.