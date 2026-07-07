Podpora Izraele mezi americkou veřejností dál klesá
Podpora Izraele mezi Američany dramaticky oslabila, vyplývá z dnes zveřejněného průzkumu institutu NORC Center for Public Research pro agenturu AP. Dlouholetý spojenec Spojených států, který se desítky let těšil přízni napříč americkým politickým spektrem, nyní čelí rostoucí kritice ze strany demokratů a rozděluje názory mezi republikány. Přibližně třetina Američanů, včetně asi poloviny demokratů, se podle průzkumu domnívá, že Izrael spáchal v Pásmu Gazy na Palestincích genocidu.
Přibližně dva z deseti Američanů si myslí, že Izrael genocidu nespáchal, a asi polovina uvedla, že o problematice neví dost na to, aby otázku zodpověděla. Ze spáchání genocidy nařkla Izrael řada organizací za lidská práva včetně Humans Rights Watch, Lékařů bez hranic či Amnesty International. Izrael rovněž kvůli obvinění z páchání genocidy čelí žalobě u Mezinárodního soudního dvora (ICJ). Izraelská i americká vláda obvinění odmítají.
Mezi americkými židy má 30 procent za to, že Izrael spáchal genocidu, zatímco přibližně polovina, asi 49 procent, řekla, že ji nespáchal.
Průzkum byl zveřejněn v době, kdy se otázka zahraniční politiky, ohledně které v minulosti panovala shoda, stále častěji stává zdrojem rozkolu mezi Američany podél stranických a generačních linií. To je poháněno zejména kritikou činů Izraele v Gaze poté, co tam téměř před třemi lety vypukla válka.
Harold Kalmus, 69letý demokrat z Ardenu v Delaware, který o sobě uvádí, že se narodil jako Žid, vzpomíná, že v mládí vůči Izraeli cítil hrdost. Nyní tomu tak už není. "Uvědomuji si, že Hamás představuje hrozbu. A uvědomuji si, že jsou ve velmi těžké situaci, ale to, co udělali, je prostě nevyslovitelná hrůza," řekl Kalmus o vojenských útocích Izraele na Palestince. "Vidím to tak, že se snaží vyhladit civilizaci," dodal.
Mnoho Američanů, přibližně čtyři z deseti, toho neví dost na to, aby řekli, zda bezprostřední izraelská vojenská odpověď na útok Hamásu z 7. října 2023 na jihu Izraele či následné izraelské útoky v Pásmu Gazy byly oprávněné. Z těch, kteří vyjádřili svůj názor, většina považuje původní reakci za oprávněnou, zároveň se ale domnívá, že současné kroky Izraele oprávněné nejsou.
Přibližně tři čtvrtiny Židů uvedly, že počáteční odpověď Izraele byla oprávněná, ale pouze čtyři z deseti si to myslí o jeho pokračujících útocích.
Jen asi třetina Američanů vnímá Izrael jako osobně "extrémně" či "velmi důležitou" záležitost. Jedná se však o horké téma v americké politice v době, kdy jsou vztahy mezi USA a Izraelem napjaté, píše AP. Je tomu tak pouze čtyři měsíce před volbami, které určí rozložení sil v americkém Kongresu po zbytek funkčního období republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Viceprezident J.D. Vance nedávno kritizoval izraelské lídry, kteří ohledně Trumpa vyjádřili frustraci. Hlasití kritici Izraele zároveň porazili demokraty podporované tradičním křídlem Demokratické strany v demokratických primárkách v New Yorku a Coloradu.
Podle přibližně 58 procent demokratů USA "příliš podporují" Izrael, což je nárůst z 45 procent v lednu 2024, kdy byl americkým prezidentem Joe Biden. Přibližně šest z deseti demokratů, tedy 62 procent, uvádí, že Spojené státy Palestince "dostatečně nepodporují". V roce 2024 to bylo 49 procent.
Joy Jenniková, 73letá demokratka z Brookfieldu ve Wisconsinu, uvedla, že před začátkem války neměla na vztah USA s Izraelem vyhraněný názor. Nyní se domnívá, že Izrael je vinný z genocidy. "Z Pásma Gazy nic nezůstalo. Ti ubozí lidé sotva žijí," uvedla učitelka ekonomiky domácnosti v důchodu.
Pouze zlomek republikánů, asi 13 procent, označuje činy Izraele za genocidu, přičemž se projevují rozdíly mezi generacemi. Přibližně dva z deseti republikánů mladších 45 let míní, že Izrael spáchal genocidu, zatímco jeden z deseti republikánů od 45 let si myslí opak.
Šedesát procent republikánů zastává názor, že USA podporují Izrael "přiměřeně". Přibližně dva z deseti se domnívají, že USA podporují Izrael "příliš". Tento názor častěji vyjadřují republikáni mladší 45 let.
Podíl republikánů, kteří si myslí, že USA "příliš podporují" Izrael, se od roku 2024 významně nezměnil. Podíl těch, kteří se domnívají, že USA "dostatečně nepodporují" Izrael se od té doby zmenšil z 39 procent na 15 procent.
Mikeu Cardonovi, 70letému republikánovi z předměstí Phoenixu, se úroveň americké podpory pro Izrael zamlouvá. Muž odmítá, že by Izrael spáchal genocidu. "Přál bych si, aby zasáhli tvrději a účinněji," řekl Cardona, prodejce průmyslového vybavení v důchodu. "Bohužel, někteří nevinní lidé utrpí újmu, ale Hamás a Hizballáh na to nemyslely, když zabíjely ženy a děti v Izraeli," řekl.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023, kdy ozbrojenci vedení palestinským hnutím Hamás vtrhli do jižního Izraele, kde zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších zhruba 250 rukojmích unesli do Pásma Gazy. Izraelská armáda následně zahájila ofenzivu, během které především vzdušnými údery zabila 73.000 Palestinců, včetně 1000 zabitých od uzavření nejnovějšího příměří, píše AP s odvoláním na palestinské úřady.
čtk, tb