Nová letadla, nové průzkumné stroje, to chce NATO nově pořídit
Spojenci ze Severoatlantické aliance posílí své vojenské letecké kapacity. Aliance zahájí provoz strategické letecké přepravní flotily transportních letounů A400M a spojenci rovněž nakoupí až deset průzkumných letounů Saab GlobalEye, které nahradí stárnoucí flotilu letounů AWACS. Na Fóru obranného průmyslu v Ankaře to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte.
Podle Rutteho rovněž aliance rozšíří svou stávající flotilu tankovacích a transportních letounů A330 MRTT o jeden další stroj. Šéf NATO také informoval, že spojenci pořídí až pět výškových průzkumných dronů Northrop Grumman MQ-4C Triton. Záměr jejich nákupu stvrdily podpisem dopisu o záměru Norsko, Finsko, Německo a Dánsko.
Jde o vůbec první pořízení dronů Triton v rámci NATO. Tyto stroje doplní současnou flotilu zpravodajských, průzkumných a sledovacích dronů RQ-4D Phoenix, které jsou rozmístěny na letecké základně Sigonella v Itálii. Drony Triton i Phoenix budou využívány v rámci pozemního průzkumného programu Severoatlantické aliance.
Veškerá oznámení se odehrála na úvod Fóra obranného průmyslu, které se koná na okraj summitu NATO v Ankaře. Lídři NATO mají během dnešního dne v plánu představit zbrojní dohody v hodnotě desítek miliard eur ve snaze ukázat, že vyslyšeli americké výzvy k vyšším výdajům na obranu Evropy, ještě předtím, než se připojí k prezidentovi Donald Trump na summitu.
Evropské vlády postupně oznamují nové dohody ještě před příletem Trumpa, který se nejprve setká s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a následně se připojí k ostatním lídrům vojenské aliance na summitu, jenž začíná dnes večer slavnostní večeří.
čtk, tb