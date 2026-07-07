Pavel se zúčastní neformální večeře na summitu, pozval ho tam Erdogan
Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Novinářům to řekl v Praze před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše (ANO), kterého doprovodí manželka Monika.
Pavla doplnila do delegace na summit vláda až dodatečně po zásahu Ústavního soudu. Program se tak podle něj tvoří do poslední chvíle a jinak, než kdyby byl součástí výpravy od počátku. V Ankaře má hlava státu v plánu minimálně čtveřici bilaterálních schůzek, odmítla však zatím prozrazovat, o jaké jde. "Nechtěl bych vytvářet očekávání, která se pak nenaplní," uvedl Pavel.
čtk, tb