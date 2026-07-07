Soud potvrdil, že Le Pen zneužila veřejné prostředky. Už dřív řekla, že s náramkem kandidovat nebude
Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Rozhodl tak odvolací soud. Le Pen také po dobu 45 měsíců nesmí vykonávat veřejnou funkci, z toho 30 měsíců podmíněně, a musí zaplatit pokutu 100 tisíc eur.
Soud jí rovněž uložil tři roky vězení, z toho rok s elektronickým náramkem a dva roky podmíněně. Sedmapadesátiletá Le Pen by se tak příští rok v dubnu mohla zúčastnit prezidentských voleb, ale sama už dříve uvedla, že s elektronickým náramkem to pro ni nepřipadá v úvahu. V úterý ve 20 hodin by měla na televizním kanálu TF1 promluvit o své politické budoucnosti. Pokud by nekandidovala, podle médií přichází v úvahu třicetiletý šéf RN Jordan Bardella. Le Penová kandidovala v prezidentských volbách v letech 2017 a 2022, pokaždé neúspěšně.
"Uložené tresty byly vyváženy svobodou kandidatury a svobodnou volbou voličů, což jsou podmínky demokratického projevu," uvedl v úvodu čtení rozsudku pařížský odvolací soud.
Francouzský soud vynesl první rozsudek loni 31. března, kdy Le Penu shledal vinnou z toho, že mezi lety 2004 a 2016 zavedla systém, jehož prostřednictvím vyplácela z prostředků europarlamentu platy zaměstnancům Národní fronty, předchůdkyně Národního sdružení, která se tehdy potýkala s finančními problémy. Soud odhadl, že škoda dosáhla 2,9 milionu eur.
Le Pen loni dostala trest čtyřletého odnětí svobody, z toho dva roky podmíněně, a pětiletý zákaz kandidovat do veřejných funkcí. Rozhodnutí tehdy označila za politické a za hon na čarodějnice.