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7. 7. 2026

Číňané a Rusové společně cvičí ve Žlutém moři, nedaleko Japonska

Čínská armáda v pondělí oznámila, že čínské a ruské námořnictvo zahájily u východočínského pobřeží sérii společných vojenských cvičení. Server The Japan News dnes napsal, že by se lodě po časově neohraničených cvičeních mohly přesunout k Japonsku.

Manévry s názvem Joint Sea 2026 (Společné moře 2026) se konají u pobřeží města Čching-tao, které se nachází v provincii Šan-tung. Na východní straně Žlutého moře, asi 560 kilometrů od města, se nachází Jižní Korea.

Rusko vyslalo raketové křižníky, fregaty, ponorky a další plavidla, zatímco Čína se účastní s raketovými torpédoborci, fregatami a rychlými bojovými podpůrnými loděmi. Obě námořnictva budou provádět společná průzkumná cvičení a cvičení na zachycování raket v moři a vzdušném prostoru poblíž Čching-taa, a to pod heslem "společná reakce na hrozby námořní bezpečnosti", píše se v oznámení.

Délka trvání cvičení nebyla upřesněna, objevily se ale zprávy, že některé z plavidel se později přesunou do Tichého oceánu, aby tam prováděla společné námořní hlídky. Server The Japan News napsal, že by tyto lodě mohly plout v blízkosti Japonska. Jak Čína, tak Rusko kritizovaly japonskou obrannou politiku jako nový militarismus. Podle serveru se zdá, že jejich cílem je společnými silami udržet Japonsko na uzdě.

Čína v Tichém oceánu v pondělí zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Zatímco Peking hovoří o rutinním kroku při každoročním vojenském cvičení, Spojené státy a další země včetně Japonska, Austrálie či Tchaj-wanu vyjádřily obavy.

čtk, tb

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