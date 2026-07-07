Turecký stát tamním médiím: mluvte o summitu "s ohledem na národní bezpečnost", jinak budete mít problémy
Turecká rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RTÜK) před konáním summitu Severoatlantické aliance vyzvala média, aby o této události informovala s ohledem na národní bezpečnost a zveřejňovala jen ověřené informace. Upozornila také, že zprávy o vrcholné schůzce pečlivě monitoruje, napsal server Turkish Minute. Summit NATO se koná dnes a ve středu v Ankaře. Server připomněl, že řada místních novinářů kritických vůči vládě nedostala akreditaci a že místní úřady před summitem zatkly několik stovek lidí, včetně novinářů. Agentura DPA napsala, že v noci na dnešek policie zatkla dalšího reportéra.
"Je nanejvýš důležité, aby naše vysílací organizace ve svých zpravodajských a diskusních programech zohledňovaly veřejný zájem a národní bezpečnost. Očekáváme zejména, že vysílání bude založeno na ověřených informacích," uvedla rada RTÜK na sociální síti X. "Rádi bychom zdůraznili, že všechna vysílání pečlivě monitorují naši experti," dodala.
Už minulý měsíc si některá místní médií stěžovala, že na summit nedostala akreditaci. Byli mezi nimi i novináři zpravodajského serveru T24, deníku Cumhuriyet, tiskové agentury Anka či televize Sözcü. Mluvčí NATO Allison Hartová k tomu sdělila, že v případě vrcholných schůzek aliance konaných mimo její bruselské sídlo se spoléhá na to, že akreditace posoudí a schválí hostitelská země.
Několik týdnů před summitem byly v Turecko zatčeny stovky lidí se zdůvodněním, že představují bezpečnostní riziko. Podle opozice ale vláda summit využila k zatýkání svých kritiků. V neděli byly například podle Turkish Minute zatčeny dvě novinářky, jedna z nich je editorkou serveru T24, jehož novináři nedostali akreditaci na summit. Důvody zatčení policie těmto dvěma novinářkám podle jejich zaměstnavatelů nesdělila.
V noci na dnešek policie zatkla v Istanbulu reportéra Kayhana Ayhana, který pro deník BirGün pokrýval proces se sesazeným istanbulským primátorem Ekremem Imamogluem. Tento opoziční politik, který dlouhodobě kritizoval prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a byl jeho klíčovým potenciálním rivalem pro prezidentské volby, byl zatčen loni v březnu a obviněn z korupce.
Deník BirGün napsal, že Ayhan byl zatčen na základě obvinění z "šíření zavádějících informací", ale že jeho vyšetřování vede protiteroristický útvar policie. Obvinění z terorismu používá Erdoganův režim podle organizací na ochranu lidských práv často k umlčení svých kritiků, kteří pak skončí ve vězení.
Summit NATO, na kterém se očekávají lídři všech 32 členských států aliance, provázejí přísná bezpečnostní opatření, uzavírky silnic i zákaz demonstrací. Ten se týká celé provincie Ankara a platí už od 28. června a až do 10. července. V neděli policie například zatkla přes 100 lidí, kteří se účastnili v Ankaře demonstrace organizované Komunistickou stranu Turecka (TKP).
čtk, tb