Česko se přidá k programu, kdy Evropané nakupují americké zbraně pro Ukrajinu
Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Před dnešním odletem na summit NATO to uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu odmítala, nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat.
Iniciativa PURL umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovali Ukrajině. Účast v iniciativě je pro země NATO dobrovolná. Prvními zeměmi, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko mezi nimi dosud není, Američané přitom podle zdrojů ČTK na každém jednání zmiňují, aby spojenci v této iniciativě pokračovali.
"My teď řešíme, že některé projekty, které vyplývají mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady toho programu PURL," řekl dnes novinářům Macinka. Podle Deníku N by měl změnu českého postoje Macinka představit při dnešní večeři ministrů zahraničních věcí NATO a Ukrajiny.
V Ankaře by se měl projednávat také návrh na poskytnutí 70 miliard eur (asi 1,69 bilionu korun) Ukrajině letos a nejméně stejné částky příští rok. Premiér Andrej Babiš (ANO) k tomu již dříve sdělil, že Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na pomoci podílet. Dnes doplnil, že peníze Česko potřebuje na plnění závazků v NATO, zaplatí je podle něj jako v minulosti větší země.
Babiš dnes připomněl i koaliční dohodu, že vláda bude pokračovat v muniční iniciativě nastartované kabinetem Petra Fialy (ODS). "Ale nebudeme do ní dávat peníze z českého rozpočtu, protože zkrátka jsme zdědili rozpočet, kde je díra 90 miliard korun na tento rok," řekl. Česko v iniciativě zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu. Babiš ji před volbami ostře kritizoval a sliboval její zrušení.
čtk, tb