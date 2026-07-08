Pavel na neformální večeři summitu NATO debatoval o Balkánu a Pobaltí
Na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance seděl český prezident Petr Pavel u stolu s albánským premiérem Edim Ramou, estonským premiérem Kristenem Michalem, chorvatským prezidentem Zoranem Milanovićem a belgickým premiérem Bartem De Weverem. Vzhledem k obsazení stolu se diskuse soustředila především na situaci na Balkáně a v Pobaltí.
Před samotnou večeří Pavel absolvoval bilaterální setkání s finským prezidentem Alexandrem Stubbem, rumunským prezidentem Nicušorem Danem, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, nizozemským premiérem Robem Jettenem, islandskou premiérkou Kristrún Frostadóttir a belgickým premiérem De Weverem.
Neformální večeře se v úterý v prezidentském paláci v Ankaře zúčastnil také český premiér Andrej Babiš s manželkou. Po několikaměsíčním sporu mezi hlavou státu a vládou, která prezidenta v delegaci nechtěla, přicestovali Pavel i Babiš do Ankary odděleně. Pavel při odpoledním brífinku novinářům řekl, že se s premiérem potká až právě při večeři. Na tu odjeli ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. Babiš a Pavel jsou oba na skupinové fotografii, kterou zveřejnila kancelář tureckého prezidenta. Na snímku před prezidentským palácem stojí na opačných koncích stejné řady.
Vláda původně nechtěla, aby se Pavel vrcholného jednání vůbec zúčastnil, kabinetu to však předběžným opatřením nařídil Ústavní soud. Babiš do poslední chvíle prezidenta vyzýval, aby do Ankary nejel, protože by to podle něj poškodilo Česko v zahraničí. Pavel naopak svou účast označuje za ústavní a pracovní povinnost.
Dvoudenní summit NATO v Ankaře zahájila v úterý večer neformální pracovní večeře hlav států a vlád členských zemí Aliance. Formální část summitu pokračuje ve středu zasedáním Severoatlantické rady, na kterém mají představitelé členských států schválit závěrečnou deklaraci a projednat klíčová témata alianční bezpečnosti, obranných výdajů nebo podpory Ukrajiny.
Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Před odletem na summit NATO to uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu odmítala, nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat.
Babiš uvedl, že na středečním jednání pronese přibližně pětiminutový projev, v němž se chce věnovat mimo jiné otázce navyšování obranných výdajů. Po skončení summitu se prezident i premiér vrátí do České republiky opět oddělenými letadly.